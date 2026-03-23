Oliver Blume, directorul executiv al Volkswagen AG, a confirmat că procesul de restructurare va continua la cel mai mare producător auto european, chiar dacă numărul comenzilor a revenit pe un trend ascendent. Planul, care vizează o reducere cu 50.000 a locurilor de muncă din Germania până în 2030, este menit să evite o supracapacitate costisitoare. Anunțul a fost făcut într-un interviu acordat publicației germane Bild am Sonntag.

Costuri mari, productivitate mică

Volkswagen impune „obiective clare privind costurile de producție” tuturor fabricilor sale, fie că se află în Germania, Europa sau China. Problema, spune Blume, este structura de costuri mult mai ridicată de pe piața internă germană, care include și costurile cu forța de muncă. Soluția? Până la urmă, e destul de simplă. „Și trebuie să compensăm acest lucru cu o productivitate mai mare”, a explicat oficialul.

Restructurarea nu se oprește aici

Dar șeful VW a fost foarte clar. Procesul de ajustare nu este unul temporar și nu se va încheia odată cu atingerea țintelor actuale. „Vom continua să analizăm capacitățile și în viitor”, a spus Blume, adăugând că „restructurarea va continua” și după ce planul de reducere a celor 50.000 de posturi va fi finalizat.

Vina reglementărilor și a energiei scumpe

Discursul lui Blume amintește, nu de puține ori, de problemele semnalate și de alți producători europeni, inclusiv de oficialii Automobile Dacia. Aceștia au menționat aceleași motive după pierderea proiectului Striker în favoarea Turciei și au anunțat un plan de a renunța la circa 1.000 de angajați în acest an. Șeful gigantului german pune și el problemele industriei pe seama unor costuri „energetice prea mari” și a numărului „prea mare de reglementări”.

Un model de business care nu mai funcționează.

Iar vechea rețetă pare să fi expirat. „Dezvoltarea și construirea de vehicule în Germania și apoi exportarea lor nu mai funcționează, deoarece diversele regiuni ale lumii s-au schimbat”, a explicat Oliver Blume.

Germania trebuie să învețe de la China

Și atunci, v-ați gândit care ar fi soluția? Potrivit lui Blume, Germania poate învăța multe de la China. Nu e nicio glumă. Modelul chinez este lăudat pentru eficiența sa. „Chinezii au o abordare foarte sistematică cu așa-numitele planuri cincinale (strategii guvernamentale pe termen lung) și au priorități clare în acest sens.”

Dincolo de strategie, este vorba și de execuție. „Ceea ce considerăm foarte avantajos în China este nivelul ridicat de disciplină și disponibilitatea de a pune în aplicare aceste inițiative”, a încheiat oficialul Volkswagen.