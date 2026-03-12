Senegal dublează pedepsele pentru homosexualitate la 10 ani de închisoare

Parlamentul din Senegal a aprobat o lege controversată care dublează pedeapsa cu închisoarea pentru relațiile homosexuale, într-un climat social tensionat, marcat de un val de arestări și discursuri homofobe. Zeci de persoane au fost reținute în ultimele săptămâni sub acuzația de „acte contra naturii”.

Adunarea Națională a Senegalului a votat miercuri actul normativ care crește sentința maximă de la cinci la zece ani de închisoare. Potrivit Mediafax, legea, care sancționează penal și promovarea sau finanțarea homosexualității, trebuie acum promulgată de președintele Bassirou Diomaye Faye pentru a intra în vigoare.

Amenzi de mii de euro și pedepse aspre

Noua legislație înăsprește considerabil și regimul amenzilor. Sancțiunile financiare vor varia între 2 și 10 milioane de franci CFA, echivalentul a aproximativ 3.048 – 15.244 de euro. Anterior, amenzile erau cuprinse între 100.000 și 1,5 milioane de franci CFA (152 – 2.286 de euro).

Textul adoptat de parlamentari prevede că pedeapsa maximă de zece ani de închisoare va fi aplicată în cazurile în care fapta incriminată a fost comisă cu un minor. Această prevedere subliniază intenția autorităților de a descuraja drastic orice fel de relație între persoane de același sex.

Zeci de arestări pe fondul dezbaterilor virulente

Votul legii vine după săptămâni de agitație publică pe această temă. Situația a escaladat la începutul lunii februarie, odată cu arestarea a 12 bărbați, printre care și două celebrități locale, acuzați de „acte contra naturii”, formularea folosită în legislația locală pentru a descrie relațiile homosexuale.

De atunci, presa din Senegal a relatat aproape zilnic despre noi arestări, numărul acestora ajungând la câteva zeci. Tensiunile au fost alimentate și de acuzații suplimentare aduse unora dintre persoanele reținute, care ar fi transmis în mod deliberat virusul HIV. Mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului au condamnat valul de arestări și au cerut eliberarea imediată a celor reținuți.

O măsură împotriva denunțurilor false

În mod surprinzător, legea include și o prevedere menită să combată delațiunile nefondate. Actul normativ sancționează „denunțurile abuzive făcute cu rea-credință” împotriva persoanelor suspectate pe nedrept că ar fi homosexuale.

În Senegal, o țară cu o populație majoritar musulmană, homosexualitatea este considerată pe scară largă o deviere. Înăsprirea represiunii a fost o promisiune electorală importantă pentru tabăra aflată la putere, susținută de influente organizații religioase care cer de ani de zile o criminalizare mai dură a relațiilor între persoane de același sex.

Sursa: Stiripesurse