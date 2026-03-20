Un fost angajat al Primăriei Iași, Ionuț Proca, va rămâne în spatele gratiilor pentru 13 ani și jumătate. Sentința este definitivă, după ce magistrații Curții de Apel i-au respins contestația, care reprezenta ultima sa șansă de a obține o pedeapsă mai blândă. Cazul său a declanșat și un scandal sexual care a dus la demisia fostului subprefect Marian Grigoraș.

O sentință cumulată pentru două fapte grave

Pedeapsa finală este, de fapt, rezultatul a două condamnări. Proca fusese deja condamnat la 12 ani de închisoare pentru o faptă de o violență extremă: a atacat o prostituată cu un ciocan, lăsând-o invalidă. La această sentință s-a adăugat încă un an și jumătate de detenție pentru o infracțiune complet diferită.

Mai exact, pentru că a citit fără drept corespondența electronică a iubitei sale, pe care ulterior a și făcut-o publică.

Ultima cale de atac, respinsă

Proca a încercat să obțină o reducere a pedepsei pentru a doua faptă, cea de acces fără drept la un sistem informatic. El a solicitat în apel schimbarea încadrării juridice, susținând că a comis doar forma de bază a infracțiunii (care se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă). Numai că lucrurile stau puțin diferit legii.

Dacă fapta este comisă pentru obținerea de date, pedeapsa urcă până la 5 ani. Iar dacă sistemul accesat este unul restricționat, cum ar fi o bază de date a unei instituții sau, în acest caz, un telefon protejat prin cod, pedeapsa poate ajunge chiar și la 7 ani.

Magistrații Curții de Apel au reanalizat rechizitoriul și au concluzionat că încadrarea juridică a fost corectă.

Apărarea pe bază de gelozie nu a convins

În apărarea sa, Ionuț Proca a recunoscut fapta și a spus că o regretă, motivând-o printr-o stare de gelozie. A argumentat că, intrând pe telefonul iubitei, nu a urmărit obținerea de date și nici nu a accesat un sistem restricționat. A mai invocat și faptul că provine dintr-un mediu stabil, are studii postuniversitare și urma să se angajeze la Ministerul Muncii. Dar ce s-a întâmplat, pe bune, în octombrie 2023?

Proca a accesat telefonul mobil al iubitei sale, a trimis către mai multe persoane fotografii ce o surprindeau în ipostaze intime și a divulgat corespondența purtată de tânără, inclusiv discuțiile cu fostul subprefect, a cărui amantă era. Judecătorii au stabilit că era clar că Proca obținuse date informatice. Pentru a le putea vedea, a trebuit să introducă un cod pe care l-a folosit nelegitim, deci a accesat un sistem restricționat (telefonul protejat). În aceste condiții, pedeapsa de un an și jumătate de închisoare nu a fost considerată deloc mare.

Bunurile folosite la infracțiune, confiscate

Pe lângă menținerea pedepsei, judecătorii au păstrat și despăgubirile stabilite de prima instanță. Mai mult, nu au acceptat nici măcar restituirea unui card micro SD de 32 Gb, pe care Proca salvase mai multe clipuri video luate de pe telefonul iubitei sale.

Conform legii, bunurile care au fost folosite, în orice mod, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală sunt supuse confiscării. Apelul său a fost astfel respins, iar sentința Tribunalului a rămas definitivă.