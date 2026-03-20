Serbia taie accizele la carburanți cu 60% pentru a calma piața locală

Serbia va reduce accizele la ţiţei cu un nivel cumulat de 60%, o măsură drastică menită să calmeze piaţa locală şi să compenseze efectele conflictului din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut vineri, 20 martie, de preşedintele Aleksandar Vucic, într-o conferință de presă la Belgrad.

Tăieri în două etape

Măsura nu este una singulară. Săptămâna trecută, autoritățile de la Belgrad au redus deja accizele la combustibil cu 20% pentru a preveni creşterile de preţuri, iar acum Vucic a anunţat că Executivul le va reduce cu încă 40 de procente. E un sacrificiu bugetar asumat. Președintele a declarat tranșant: „Vom face asta chiar şi cu preţul pierderii veniturilor statului”.

guvernul preferă să încaseze mai puțin, dar să mențină prețurile la pompă sub control.

Plafonare și interdicție la export

Dar cum se menține stabilitatea pe termen lung? Ei bine, Belgradul menţine încă din februarie 2022 o plafonare a preţurilor la motorină şi benzină, Guvernul fiind cel care stabilește săptămânal tarifele. Pe lângă asta, Serbia a decis joi să prelungească până pe 2 aprilie interdicţia referitoare la exporturile de ţiţei şi produse rafinate.

Decizia are ca scop protejarea pieței locale de penurie şi de creşteri de preţuri provocate de „războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului”.

Vucic a dat asigurări că Serbia are stocate rezerve ample de motorină, benzină şi gaze naturale şi nu se va raţionaliza combustibilul la benzinării.

Ecuația gazului rusesc

Iar dincolo de carburanți, situația energetică a Serbiei este mult mai complexă. Într-o postare pe Instagram, Vucic a anunţat că s-a întâlnit vineri cu Maxim Reshetnikov, ministrul Dezvoltării Economice din Rusia, cu care a discutat despre „energie şi stabilitatea economică a Serbiei, actualele tendinţe globale şi implicaţiilor lor pentru regiune”.

Nu e un secret pentru nimeni dependența Serbiei de Moscova. Gigantul rus Gazprom este cel mai mare furnizor de gaze naturale al țării, acoperind până la 90% din consumul anual de 2,5 miliarde metri cubi.

Numai că actualul acord de gaze al Serbiei expiră pe 31 martie (adică foarte curând), iar Belgradul caută o extindere. Vucic a recunoscut că Serbia se confruntă cu sporirea riscurilor în asigurarea unor livrări continue şi fiabile. Potrivit liderului de la Belgrad, „Sunt necesare acordul sustenabile pe termen lung precis definite”.