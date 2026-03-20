Serghei Glinka se apără în scandalul Cobra II și invocă pachetul de 8% la Transmashholding

Reprezentanții omului de afaceri Serghei Glinka au transmis un drept la replică în urma acuzațiilor care îl leagă de finanțatorul unei unități de asasini din Rusia. Aceștia neagă vehement orice asociere, precizând că Glinka a deținut doar un pachet minoritar de până la 8% în compania Transmashholding și nu a avut niciodată o funcție executivă.

O concluzie „viciată fundamental”

Potrivit apărării, întreaga construcție jurnalistică este eronată. „Articolul construiește, în esență, următoarea ecuație: dl Glinka a fost co-acționar al Transmashholding împreună cu dl Andrei Bokarev; dl Bokarev este calificat de o investigație jurnalistică drept „principalul finanțator„ al Centrului 795; asa ca, dl Glinka ar fi „partener de afaceri cu finanțatorul unității de asasini din Rusia.””

Această concluzie este considerată „viciată în mod fundamental”.

Rolul real la Transmashholding

Iar afirmația că Glinka „a ocupat și poziții de conducere în Transmashholding” între 2003 și 2019 este descrisă ca fiind inexactă și capabilă să creeze o impresie distorsionată. Reprezentanții săi susțin că legătura cu firma a fost pur comercială, izvorâtă din nevoia de a cumpăra locomotive pentru propria flotă de vagoane, în contextul afacerilor sale cu cărbuni. Mai mult, rolul său esențial ar fi fost facilitarea unui parteneriat strategic între francezii de la Alstom și Transmashholding, un joint venture menit să aducă tehnologie occidentală în industria feroviară din regiune. Calificarea acestui rol drept „poziții de conducere” este, asa ca, considerată inexactă.

Co-acționar nu înseamnă partener

Până la urmă, cum vine asta cu parteneriatul cu Bokarev? Apărarea lui Glinka susține că nu a existat un acord bilateral. Calitatea de co-acționar a apărut într-o structură de capital deschisă, cu un acționariat larg și diversificat. În această structură se regăseau acționari privați ruși, structuri off-shore și, cel mai important, compania franceză Alstom, unul dintre cei mai mari producători de material rulant din lume.

Dacă tot e să aplicăm aceeași logică, nu ar însemna că asociatul direct și cel mai vizibil al lui Bokarev a fost Alstom, nu Glinka?

Se insistă pe faptul că Glinka a avut o participație strict minoritară, de până la 8% din acțiuni. O astfel de participație, dobândită prin cumpărare liberă de acțiuni, nu poate fi echivalată cu un „parteneriat de afaceri”.

O logică absurdă

Raționamentul este împins mai departe, către ceea ce reprezentanții afaceristului numesc o concluzie absurdă. „Dacă prezența dlui Glinka ca acționar minoritar alături de dl Bokarev în Transmashholding este suficientă pentru a-l califica drept „partener de afaceri al finanțatorului unității de asasini„, atunci același raționament ar trebui să conducă la concluzia că tramvaiele, locomotivele și metrourile Alstom prezente în rețelele de transport public din România, Franța, Germania sau oricare altă țară europeană nu ar mai putea fi utilizate, întrucât Alstom a fost acționar în aceeași companie și, prin aceeași logică, ar deveni „partener al finanțatorului unității de asasini.””

Un raționament care duce la concluzii absurde este, prin natura sa, un raționament eronat, se arată în replică.

Lichidarea afacerilor din spațiul ex-sovietic

Titlul articolului original este considerat o „gravă denaturare” ce poate produce un prejudiciu de imagine ireparabil. În replică se subliniază clar: „Dl Glinka nu a avut și nu are nicio legătură cu activitățile Centrului 795 sau cu finanțarea acestuia.”

Dar, dincolo de argumente, sunt aduse și câteva fapte concrete. Serghei Glinka și-a vândut integral participația din Transmashholding încă din 2017, adică cu cinci ani înainte de invazia Rusiei în Ucraina și cu cinci ani înainte ca Andrei Bokarev să fie pus pe listele de sancțiuni internaționale.

Mai mult, începând cu anul 2022, lichidarea tuturor afacerilor lui Glinka din spațiul ex-sovietic a fost finalizată complet. În prezent, toate investițiile sale (așa cum s-a comunicat anterior) sunt concentrate exclusiv în Europa și Statele Unite.