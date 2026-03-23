Peste 114.000 de elevi din anii terminali de liceu au susținut luni, 23 martie, prima probă a simulării Bacalaureatului 2026, cea la Limba și literatura română. Testarea s-a desfășurat în 1.368 de școli, însă a fost boicotată în alte 59 de licee, unde peste 6.400 de tineri nu au putut participa din cauza protestului profesorilor față de măsurile de austeritate. Iar la nivel național s-au înregistrat și 23.100 de absenți, mulți dintre aceștia fiind de la cursurile serale.

Boicot și absenteism în Olt

În județul Olt, situația a fost una aparte. Aici, două dintre cele mai importante unități de învățământ, Colegiul Național „Radu Greceanu” și Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina, au boicotat simularea. Profesorii de aici susțin însă că elevii lor (peste 400 la număr) nu sunt dezavantajați, deoarece în aceste colegii se organizează constant simulări interne.

Per total, în cele 28 de unități din Olt unde s-a dat proba, cifrele arată un absenteism masiv. Din cei 3.295 de elevi înscriși, s-au prezentat doar 1.692. Peste 400 dintre absenți provin de la cele două licee care au boicotat examenul, în timp ce alți peste 700 sunt elevi de la seral.

Elevii, între surpriză și optimism

La Liceul Tehnologic „Alexe Marin” din Slatina, în schimb, elevii s-au prezentat în număr mare. Directorul unității, prof. Marian Croitoru, a confirmat că lucrurile s-au desfășurat normal. „Astăzi am avut trei absenți, la primele simulări nu a lipsit niciun elev. Avem și monitorizare de la Inspectoratul Școlar, lucrurile se desfășoară fără probleme”, a precizat acesta. Despre decizia de a nu participa la boicot, directorul a fost scurt: „eu le-am pus decizia pe grup și nu m-a refuzat nimeni”.

Părerile elevilor despre subiecte au fost împărțite. Unii le-au considerat dificile, alții, dimpotrivă, accesibile. „Am stat două ore în sală. Subiectul III a fost mai greu, poezia de Lucian Blaga mi-a pus probleme mai mari”, a spus un licean, care a adăugat sincer: „Dacă mă întrebați acum, nu mai știu. La Mate sper că va fi mai bine”.

Un coleg de-al său, de la specializarea „Electronică și automatizări”, a avut altă perspectivă. „Mi s-au părut ușoare. Acum, vedem la notă cum va fi. Pentru cei care au învățat a fost ușor”, a apreciat el. Până la urmă, la ce folosește o astfel de simulare? „Putem vedea unde mai avem de învățat și în ce stadiu ne aflăm. Eu nu fac meditație, dar facem la școală teste, recapitulăm…”, a completat tânărul.

Alt elev s-a declarat mulțumit de dificultatea subiectelor. „A fost OK simularea. N-a fost grea, n-a fost nici ușoară, a fost ce a trebuit. Mi-a plăcut subiectul II, să identificăm două modalități de caracterizare”, a explicat el, deși a recunoscut că poezia lui Blaga i s-a părut puțin mai grea decât „Testament”. Chiar dacă se pregătește constant, a fost luat prin surprindere. „Nu am scris foarte mult la subiectul III, m-a luat prin surprindere, mă așteptam la altceva. M-am uitat peste simulările trecute și mi-am făcut o idee. Și n-a fost așa cum mă așteptam eu”, a mărturisit elevul, care speră la o notă de 7.00.

Un altul a fost chiar mai relaxat. „Mi s-au părut destul de ușoare. Chiar puteam să fac mai mult, dar nu mi-am dat așa silința. (…) E un antrenament bun, da, chiar da, pentru că ne pregătim și sperăm să luăm o notă cât mai mare. La această simulare mă aștept la 6,57, așa”, și-a autoevaluat el lucrarea.

O probă de etică mascată

Dincolo de percepția elevilor, subiectele au avut o profunzime neașteptată, consideră profesoara Alina Becheru. „Subiectele au fost accesibile, dificultatea chiar medie spre mică, consider eu. Într-adevăr, la prima vedere par foarte simple, însă sunt adânc ancorate la realitatea unor tineri care se pregătesc să devină adulți și atunci ar fi putut fi considerate și ca experiențe de viață unele dintre cerințe”, a apreciat profesoara.

Primul subiect, bazat pe un text memorialistic de Mircea Micu, a fost considerat o alegere inspirată. „Tema este una interesantă. A reprezentat relatarea unei farse tensionate făcute lui Marin Preda. Iarăși, eu consider că este o alegere inspirată și captivantă”, a explicat Becheru. Dar punctul B al aceluiași subiect a fost, în opinia sa, „un exercițiu de etică mascat într-o probă de limba română”.

De ce?

„Pentru că cerința a fost următoarea: care este impactul unei farse și consecințele acesteia? Ori, în această epocă în care a devenit o scuză universală pentru a motiva o lipsă de empatie, tema aceasta i-a forțat pe copii, pe elevi, pe tineri, să cântărească greutatea cuvintelor și a gesturilor, raportându-se în primul rând, bineînțeles, la textul care a fost propus”, a detaliat Alina Becheru.

Avertismentul din spatele notelor

Profesoara consideră că notele ar trebui să fie mari, având în vedere structura subiectelor. „Nota necesară promovării ar putea să rezulte doar din primele două subiecte. Pentru un copil care se și pregătește și a învățat, sau a reușit să parcurgă, sau a recapitulat, și poezia lui Lucian Blaga, nota ar putea să fie destul de mare”, a subliniat ea. Textele alese (inclusiv cel de la subiectul II, despre un copil cu comportament distructiv) au fost „interesante și foarte mult ancorate în realitate”.

Numai că, dacă rezultatele vor fi slabe, lucrurile stau complet diferit. În acest caz, spune profesoara, ele „ar trebui să ne pună pe gânduri”. Ar fi un semnal clar că orizontul tinerilor este redus, iar expunerea la mediul virtual le afectează deja capacitatea de a se exprima cu ușurință.