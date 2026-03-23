Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a susțin astăzi, 23 martie, prima probă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026, cea la limba și literatura română. Testarea a început la ora 09:00. Candidații au la dispoziție trei ore pentru a rezolva cerințele, un prim test serios înaintea examenului din vară.

Cum sunt structurate cerințele

Proba scrisă la limba și literatura română este împărțită în trei subiecte distincte, fiecare gândit să evalueze competențe diferite. La primul subiect, elevii primesc un text la prima vedere și au de răspuns la cerințe care vizează înțelegerea și interpretarea acestuia, de la identificarea unor informații relevante până la explicarea sensului unor expresii.

Al doilea subiect presupune redactarea unui text de minimum 50 de cuvinte. Aici se urmărește coerența ideilor și capacitatea de exprimare, fie că e vorba de o caracterizare sau de un comentariu scurt.

Iar ultimul subiect, cel mai consistent, constă în elaborarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte, bazat pe operele literare studiate în liceu. Acesta testează competențele de argumentare și utilizarea limbajului de specialitate. Structura este, de altfel, similară cu cea de la examenul propriu-zis.

Punctajul și publicarea baremelor

Punctajul maxim acordat este de 100 de puncte. Din acestea, 90 sunt alocate pentru rezolvarea subiectelor, în timp ce 10 puncte sunt acordate din oficiu tuturor candidaților.

Cei interesați, elevi sau profesori, pot consulta subiectele și baremele de corectare chiar astăzi, 23 martie, începând cu ora 15:00. Acestea vor fi publicate pe platforma dedicată a Ministerului Educației, subiecte.edu.ro.

Când vin notele și ce se întâmplă cu ele

Rezultatele simulării vor fi comunicate pe data de 16 aprilie. Afișarea se va face anonimizat, fiecare elev fiind identificat printr-un cod individual primit la prima probă susținută. Dar ce se întâmplă, pe bune, cu aceste note? Ei bine, ele nu pot fi contestate și, de regulă, nu sunt trecute în catalog.

Numai că există și o excepție. Notele pot fi consemnate în catalog la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui. Dincolo de cifre, rezultatele sunt analizate în fiecare școală prin discuții individuale cu elevii, ședințe cu părinții și în consiliile profesorale, scopul fiind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Calendarul complet al simulării

Simularea Bacalaureatului continuă săptămâna aceasta cu celelalte probe scrise. Hai să vedem programul complet:

23 martie 2026 – Limba și literatura română

24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

16 aprilie 2026 – Comunicarea rezultatelor