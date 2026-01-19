Vecinii sârbi au rămas cu gura căscată. Un nou model Dacia, cu numele provizoriu Spacer, a apărut în presa din Balcani și a pornit o adevărată furtună de reacții pozitive, culminând cu o comparație care dă fiori reci giganților din industria auto europeană.

Informația a explodat pe internet, fiind preluată și analizată de jurnaliștii sârbi, care par să fi fost cuceriți pe loc de designul și potențialul mașinii românești, relatează Prosport. Verdictul lor este tranșant. Gata. S-a terminat cu eticheta de „mașină ieftină și anostă”.

„Mai bună ca o Skoda, mai ieftină ca un Golf”

Titlurile din presa sârbă au fost de-a dreptul explozive. Comparațiile făcute de jurnaliști nu au vizat rivali direcți din segmentul low-cost. Au țintit direct la nume grele, consacrate, care domină piața de ani buni. „Arată mai bine decât o Skoda Octavia și e mult mai ieftină decât un Volkswagen Golf”, a fost concluzia care a surprins pe toată lumea. O asemenea laudă, venită dintr-o piață externă extrem de competitivă, reprezintă o validare uriașă pentru direcția de design adoptată de Dacia. Nu mai vorbim despre o simplă mașină de buget. Vorbim despre un produs care atrage prin estetică, un vehicul care întoarce capete și care, se pare, poate concura de la egal la egal, cel puțin la nivel vizual, cu modele care costă cu mii, dacă nu zeci de mii de euro mai mult.

Misterul numelui „Spacer”: Ce se ascunde în spatele noului model?

Numele „Spacer” a ridicat multe semne de întrebare. Este un model complet nou? O evoluție a unuia existent? De la Mioveni, tăcere totală, iar asta nu face decât să alimenteze și mai mult speculațiile. Cel mai probabil, imaginile care circulă sunt randări bazate pe noul limbaj de design al mărcii, prefigurând, posibil, un viitor break sau un crossover de familie care ar putea înlocui sau completa actualul Jogger. Designul robust, cu linii clare și o gardă la sol generoasă, amintește puternic de conceptul Bigster, fratele mai mare al lui Duster. Coincidență? Greu de crezut. Dacia pare decisă să aplice rețeta de succes a designului atrăgător pe întreaga sa gamă.

Ce motorizări ar putea avea Dacia Spacer

Când vine vorba de preț, Dacia are un as în mânecă: motorizările inteligente. Pentru a păstra costurile sub control și pentru a respecta normele de poluare din ce în ce mai stricte, viitorul model va miza aproape sigur pe soluții hibride. Sistemul Hybrid 140, deja prezent pe Jogger, este candidatul perfect. Acesta combină un motor pe benzină de 1.6 litri cu două motoare electrice, oferind consum redus, în special în mediul urban, și emisii scăzute. Nu este exclusă nici o variantă cu sistem mild-hybrid sau chiar motorizarea populară 1.0 TCe pe GPL, o soluție extrem de economică, devenită un adevărat simbol al mărcii românești în Europa.

Lovitură de imagine pentru Dacia în Balcani

Reacția entuziastă din Serbia nu este un incident izolat. Este, de fapt, confirmarea unui trend care se manifestă de câțiva ani în toată Europa. Dacia a reușit să scape de complexele trecutului și să se transforme dintr-un producător de mașini ieftine într-un brand „smart-buy”. Clienții nu mai cumpără Dacia doar pentru că este accesibilă, ci pentru că oferă un pachet extrem de onest: design modern, tehnologie suficientă și fiabilitate dovedită. Surprinzător sau nu, modele precum Sandero Stepway și Duster se luptă constant pentru primele locuri în topurile de vânzări din țări precum Franța, Italia sau Spania, depășind adesea rivali cu pretenții mult mai mari.