Un șofer român de TIR a fost ucis duminică dimineață, în Spania, de un conațional. Totul s-a întâmplat după ce victima l-a surprins pe agresor în timp ce îi fura motorină din rezervor, în provincia Zaragoza. Șoferul vinovat a fugit de la fața locului, dar a fost prins trei ore mai târziu.

Tragedie în toiul nopții

Incidentul a avut loc duminică, 22 martie, în jurul orei 4:20. Victima, care se afla în camion alături de soția sa, înnoptase în parcarea unei benzinării din Alfajarín. La un moment dat, a surprins un alt bărbat în timp ce îi sustrăgea combustibil din rezervor. Când l-a confruntat, hoțul s-a urcat în propriul camion pentru a fugi.

Numai că, în timpul manevrei, l-a călcat mortal pe șoferul care încerca să-l oprească.

Capturat la 45 de kilometri distanță

Imediat după apelul la serviciile de urgență, Garda Civilă a transmis datele de înmatriculare și caracteristicile camionului agresorului: înmatriculare românească, cabină roșie și remorcă albă. După aproximativ trei ore, Colbert C. Z., tot de naționalitate română, a fost zărit de un alt tirist într-o benzinărie din El Burgo de Ebro, la 45 de kilometri distanță de locul faptei.

A fost reținut de polițiști și transferat la Comandamentul Gărzii Civile din Zaragoza. Acum așteaptă să fie prezentat în fața instanței, fiind considerat presupusul autor al unei infracțiuni de omucidere și al uneia de furt.

„Știm puțin și nu înțelegem nimic”

Marin, o rudă a șoferului decedat, a ajuns luni dimineață la locul tragediei pentru a recupera bunurile personale ale acestuia. Vizibil afectat, bărbatul a declarat pentru El Periodico că familia este în stare de șoc. „Nu știm ce s-a putut întâmpla. Știm puțin și nu înțelegem nimic”, a spus acesta. Cum poți procesa, până la urmă, o asemenea veste?

Iar despre soția victimei, martoră la întreaga scenă, Marin a adăugat: „Îi este foarte greu. Era cu el. Este o lovitură foarte grea”.

Confuzia este totală. „Pur și simplu nu știm ce s-a întâmplat. Doar că un alt tip a încercat să-i fure motorină și atât”, a mai spus ruda șoferului.

O profesie plină de riscuri

Dincolo de durere, tragedia scoate la iveală pericolele acestei meserii. Marin a recunoscut că este „o profesie riscantă”. E drept că teama se instalează rapid, mai ales că atât fiul celui decedat, cât și ginerele lui Marin sunt tot camionagii. „Mi-e puțin teamă”, a recunoscut el.

Se pare că victima era conștientă de riscuri, dar își iubea meseria. „De multe ori îi spuneam să renunțe la camion, să caute altceva. L-aș fi ajutat, dar el a vrut mereu să lucreze în asta. Și-a cumpărat propriul camion și muncea foarte mult. Avea tot ce îi trebuia”, a povestit Marin.

Rămâne acum de văzut ce încadrare juridică va primi fapta. Autoritatea judiciară competentă va decide, în funcție de solicitarea Parchetului, dacă este vorba despre o moarte din imprudență sau un omor calificat (o decizie care va cântări greu în stabilirea pedepsei), iar judecătorul va stabili dacă agresorul va fi plasat în arest preventiv.