Haos în benzinării. Aproximativ 100 de stații de încărcare din toată țara au rămas fără motorină, o situație care a început încă de ieri și a continuat pe parcursul zilei de azi. Totul a pornit după ce principalul lanț de pe piață a operat ieftiniri record, iar cererea a depășit cu mult capacitatea de aprovizionare. Numai ca, după penurie, a urmat o scumpire bruscă de aproape 50 de bani pe litru.

Panica la pompe

Imaginile zilei au surprins șoferi venind cu bidoanele la stațiile celui mai mare lanț de benzinării din București, convinși că nu vor mai găsi motorină standard. Temerile lor au fost alimentate de mesajele afișate pe pompe încă de aseară: „Momentan indisponibil”.

asa ca mulți șoferi au fost nevoiți să alimenteze cu varianta premium, mai scumpă. Reacțiile nu au întârziat să apară. „O să ne luăm căruţe. La căruţă o să ajungem. Păi motorina 11 lei”, a spus un șofer vizibil iritat de situație.

De la ieftinire record la rafturi goale

Cum s-a ajuns aici? Criza a fost declanșată, paradoxal, de cea mai mare ieftinire operată de principalul jucător de pe piața carburanților (liderul pieței) de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu. Ieri, benzina se vindea cu 8 lei și 7 bani, iar motorina cu 8 lei și 33 de bani, prețuri similare celor de dinaintea războiului din Iran.

Compania a transmis o explicație oficială. „Prețurile curente la pompă reflectă atât limitarea adaosului în activitatea de distribuție, cât și în activitatea de rafinare. Această evoluție a generat o creștere accelerată a cererii.”

cererea a explodat. Iar analiștii avertizează asupra riscurilor. „Nicio companie din ţara asta nu va putea să asigure un suply, adică să asigure livrări constante, atunci când pe termen scurt i se dublează sau chiar triplează vânzările. Mai poate să apară încă o problemă în plus. Oamenii să se sperie şi să se apuce să năvălească să-şi cumpere motorină să-şi facă stocuri”, a declarat Gabriel Biriș, analist fiscal. Cererea uriașă a pus presiune și pe depozitele de combustibili, care s-au trezit cu o avalanșă de comenzi.

Nota de plată. Scumpiri pe linie

Deși lanțul de benzinării a anunțat că problema lipsei de motorină va fi rezolvată cel mai târziu în această seară, nota de plată a venit deja. De ieri și până azi, prețurile au fost majorate din nou, și nu oricum.

Cifrele vorbesc de la sine.

Liderul pieței a operat cea mai mare scumpire la benzină, adăugând 45 de bani pe litru. Astfel, prețul a ajuns la 8,72 lei pe litru. Dar motorina a adăugat chiar și 47 de bani pe litru, depășind din nou pragul psihologic de 9 lei pe litru. V-ați fi așteptat la asta după o ieftinire?

Contextul internațional nu ajută

Aceste scumpiri vin într-un moment în care prețul barilului de petrol este în creștere accelerată pe piețele internaționale. Lucrurile nu stau deloc bine la nivel global, iar asta se vede direct la pompă, până la urmă.

„Suntem cu mai bine de 15% peste minimele de săptămâna trecută, aşa că este natural să existe o apreciere”, a declarat Claudiu Cazacu, expert în piețele internaționale. Mai mult, experții avertizează că dacă strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, prețurile vor continua să urce și în următoarele săptămâni.