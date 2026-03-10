Sofia Nădejde, femeia care a demontat teoria lui Maiorescu despre inteligența femeilor

În secolul al XIX-lea, o teorie pseudo-științifică susținea că femeile sunt inferioare intelectual bărbaților, argumentul principal fiind dimensiunea mai mică a creierului. În România, ideea a fost promovată de criticul Titu Maiorescu, însă a fost combătută public de scriitoarea și jurnalista Sofia Nădejde, una dintre primele voci feministe din cultura română.

Născută în 1856 la Botoșani, Sofia Nădejde a marcat o serie de premiere într-o societate dominată de bărbați. Potrivit publicației Adevarul, ea a fost prima femeie din România care a primit dreptul de a susține bacalaureatul într-un liceu de băieți și este autoarea primului roman feminist din literatura română, intitulat „Patimi”.

Ce era „teoria creierului mai mic”

Ideile despre diferențele biologice dintre sexe erau frecvent folosite în secolul al XIX-lea pentru a justifica inegalitățile sociale. Atât în Europa, cât și în America, unii cercetători comparau dimensiunea creierului bărbaților și femeilor, susținând că un volum mai mic indică o capacitate intelectuală redusă. Aceste teorii, prezentate drept rezultate științifice, erau folosite pentru a argumenta că femeile nu ar trebui să aibă acces la studii universitare, să participe la viața politică sau să ocupe funcții intelectuale. În spațiul românesc, Titu Maiorescu a fost unul dintre cei mai influenți susținători ai acestor idei.

Replica logică a Sofiei Nădejde

Printr-o serie de articole, Sofia Nădejde l-a contrazis direct pe Titu Maiorescu, demontându-i argumentele. Ea a folosit o logică precisă pentru a arăta fisurile din teoria acestuia. Jurnalista a subliniat că lipsa femeilor din viața intelectuală nu era o consecință a unei inferiorități naturale, ci rezultatul direct al restricțiilor sociale, care le limitau accesul la educație și la majoritatea profesiilor.

Într-unul dintre texte, Nădejde oferea o contra-argumentație detaliată: „Dacă privim comparativ cavitatea creierului oamenilor primitivi şi pe cea a creierului omului modern, constatăm o scădere de capacitate şi volum, atât la bărbaţi, cât şi la femei. Ceea ce înseamnă fie că şi bărbatul regresează odată cu femeia, fie că un volum mai mic indică o evoluţie. Dacă e să judecăm inteligenţa după greutatea creierului, atunci ar trebui să spunem că unele păsări care au un creier mai greu raportat cu trupul, sunt mai inteligente ca omul”.

Cine a fost prima voce feministă a României

Curajul intelectual al Sofiei Nădejde a fost remarcabil pentru o epocă în care opiniile femeilor erau adesea marginalizate. A scris constant articole pentru publicații precum „Femeia română”, „Contemporanul” și „Evenimentul literar”, promovând accesul egal la educație și la viața publică. Pe plan literar, a scris romane, nuvele, schițe și piese de teatru, cele mai cunoscute romane ale sale fiind „Patimi”, „Robia banului” și „Părinți și copii”. A fost căsătorită cu publicistul și profesorul universitar Ioan Nădejde, cu care a avut șase copii. Împreună cu soțul său și alți intelectuali, a fost implicată și în mișcarea socialistă, participând la fondarea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România în 1893.

De ce a fost ideea ei revoluționară

Deși astăzi argumentele Sofiei Nădejde par de bun simț, în anii 1880, contextul social era complet diferit. Instituțiile academice erau dominate de bărbați, iar ideea egalității intelectuale între sexe era privită cu scepticism. Dezbaterea sa cu Titu Maiorescu a reprezentat un punct de cotitură și este citată frecvent ca un exemplu timpuriu de critică a unor idei prezentate ca fiind „științifice”, dar care, în realitate, reflectau prejudecățile unei societăți.