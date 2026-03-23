Două treimi dintre români sunt de acord cu stabilirea unei vârste minime legale pentru accesul minorilor la rețelele de socializare. Mai exact, 65,4% dintre participanții la un sondaj INSCOP Research susțin total ideea, în timp ce doar 12,2% se opun ferm, conform datelor culese la începutul lunii martie.

Cine susține și cine se opune ideii

Sprijinul pentru această măsură este mai pronunțat în rândul anumitor categorii. Votanții USR, persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din marile orașe sunt de acord cu stabilirea unei vârste minime într-o proporție mai mare decât media populației.

Iar la polul opus, printre cei care se împotrivăresc cel mai des introducerii unei astfel de limite se numără persoanele cu educație primară și, interesant, locuitorii din Capitală.

16 ani, vârsta preferată de majoritate

Dar ce vârstă ar fi potrivită, până la urmă? E drept că aici nu există un consens clar. Dintre cei care susțin ideea unei limite, 27,7% consideră că aceasta ar trebui să fie 16 ani.

Părerile sunt, însă, împărțite.

Alți 17,2% indică vârsta de 18 ani, în timp ce 16,6% ar prefera pragul de 14 ani. Propunerea pentru 15 ani adună doar 8,3% din opțiuni. Preferințele variază și ele în funcție de profilul respondenților: tinerii sub 30 de ani și angajații din sectorul public înclină spre 14 ani, în timp ce votanții PSD și persoanele de peste 60 de ani ar dori o limită la 18 ani.

Minorii, considerați cei mai vulnerabili

Întrebați care este grupul cel mai vulnerabil în fața pericolelor din social media, românii au un răspuns destul de clar. Aproape jumătate dintre respondenți (48,6%) consideră că minorii sunt cei mai expuși. Pe locul doi, cu 26,2%, se află percepția că, de fapt, întreaga populație este vulnerabilă.

Și totuși, nu toată lumea vede lucrurile la fel. Votanții PNL și AUR, alături de tinerii sub 30 de ani, sunt cei mai convinși că minorii sunt grupul principal de risc. În schimb, votanții PSD și persoanele cu educație primară cred într-o măsură mai mare că întreaga populație este la fel de expusă.

Analiza specialistului: o normă socială în formare

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, explică ce se ascunde dincolo de aceste cifre (studiul a fost realizat în perioada 2-6 martie 2026). El subliniază că societatea românească nu a ajuns încă la un acord comun privind momentul potrivit pentru accesul tinerilor în mediul online.

„Sprijinul foarte ridicat pentru introducerea unei vârste minime indică o legitimitate socială solidă pentru intervenția statului, percepută ca necesară în protejarea minorilor în spațiul digital. Diferențele apar nu asupra principiului, ci asupra nivelului de restricție, unde se disting clar orientări mai permisive în rândul grupurilor active și educate și poziții mai restrictive în rândul celor mai vârstnici și cu educație primară. Absența unei majorități clare în jurul unei singure vârste arată că normele sociale sunt încă în formare, iar societatea nu a stabilit un reper comun privind momentul adecvat al accesului. În același timp, concentrarea percepției de vulnerabilitate asupra minorilor confirmă că această categorie este văzută drept principalul beneficiar al oricărei reglementări. Extinderea vulnerabilității și către întreaga populație sau alte grupuri sugerează o preocupare mai largă față de efectele rețelelor sociale, ceea ce poate susține măsuri de protejare mai ample decât simpla limitare de vârstă”, a declarat Ștefureac.