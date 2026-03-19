Sondaj pe 605 medici rezidenți arată principala problemă a pregătirii lor

„Nu știu dacă ce învăț e suficient sau pierd timpul cu detalii inutile.” Aceasta nu este o confesiune izolată, ci răspunsul cel mai des întâlnit într-un sondaj realizat pe 605 medici rezidenți din peste 55 de specialități. Studiul, desfășurat între noiembrie 2025 și martie 2026 de echipa Grile-Specialitate.ro, conturează un tablou complex al provocărilor cu care se confruntă tinerii medici în pregătirea pentru examenul de specialitate.

Lipsa de direcție, nu de resurse

La prima vedere, ai zice că lipsa materialelor de studiu e problema. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Întrebați care este cea mai mare dificultate în pregătire, 29% dintre rezidenți au indicat că „Nu știu ce să prioritizez din materie.” Urmează, la mică distanță, retenția scăzută a informației, o problemă pentru 21% dintre ei, care simt că uită rapid ce au învățat. Lipsa timpului real pentru studiu (20%) și dificultatea de a menține un ritm constant (17%) completează podiumul frustrărilor.

Și atunci ce le lipsește, pe bune? Cel mai frecvent răspuns, oferit de 32% dintre respondenți, a fost nevoia unui plan clar, adaptat nivelului lor. Pe termen scurt, în următoarele 2-3 luni, medicii au cerut o structură clară de lucru pe săptămâni (26%), grile (20%) și rezumate din materie (17%).

Gărzi, copii și frica de șomaj

Dincolo de cifre, răspunsurile deschise aduc o doză de realism brutal. V-ați întrebat vreodată cum reușește un medic de peste 30 de ani, după o gardă epuizantă, să mai studieze mii de pagini? Obstacolele emoționale menționate frecvent au fost „volumul enorm de materie”, „oboseala” și „frica de eșec”.

Dar au apărut și răspunsuri scurte, care spun o poveste întreagă: „copilul”, „gărzi”, „m-am săturat de examene” sau chiar „șomajul de după”. Timpul de studiu s-a comprimat de la ore întregi la ferestre de 15-30 de minute, strecurate printre pacienți sau seara târziu.

Colegii mai mari, sursa principală de informații

Într-un context marcat de incertitudine legislativă privind formatul examenului, rezidenții apelează masiv la surse informale. Principala sursă de informare sunt colegii mai mari (36%), urmați de grupurile private de WhatsApp și Facebook (20%). Doar 1 din 5 rezidenți (21,8%) consultă site-urile oficiale ale Ministerului Sănătății sau ale universităților. Ba chiar 36,9% dintre respondenți au declarat direct că nu au aflat nimic clar despre cum va arăta examenul din specialitatea lor.

Iar tendința se accentuează la cei mai tineri. Rezidenții cu examen în 2028 sau mai târziu se bazează și mai mult pe rețeaua informală, unde 47,4% se informează de la colegi, în timp ce accesarea surselor oficiale scade dramatic la doar 8,8%.

Soluția? Focus pe materie, nu pe format

Aproape 13% dintre respondenți au menționat incertitudinea privind formatul examenului ca principal obstacol emoțional. „Ce am observat din datele acestui sondaj este că rezidenții care se concentrează pe stăpânirea materiei din bibliografie, nu pe anticiparea formatului, au o pregătire mai structurată și un nivel de anxietate mai scăzut. Indiferent dacă examenul va fi tip grilă sau sinteză, fundamentul rămâne același: cunoașterea profundă a bibliografiei oficiale”, explică dr. Mihai Voinea, cofondator Grile-Specialitate.ro.

Platforma Grile-Specialitate.ro (lansată pe 17 februarie 2026) acoperă în prezent 51 de specialități din cele 70 existente la nivel național. Instrumentele disponibile, de la rezumate structurate și mindmap-uri vizuale până la grile cu explicații și flashcard-uri, sunt gândite să ajute medicii să stăpânească materia, indiferent de forma finală a examenului. Platforma poate fi testată gratuit.