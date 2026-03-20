Sorin Grindeanu anunță calendarul deciziei PSD privind ieșirea de la guvernare

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri că partidul se pregătește să decidă dacă părăsește sau nu coaliția de guvernare. Anunțul vine imediat după adoptarea bugetului de stat pe 2026, într-un context politic deja tensionat.

Consultare internă pentru ieșirea de la guvernare

Luni, Biroul Permanent Național al PSD se va reuni pentru a stabili pașii următori. Mai exact, se va decide calendarul pentru o consultare internă a partidului cu privire la rămânerea sau ieșirea de la guvernare. „Luni vom avea un Birou Permanent Naţional şi vom hotărî calendarul„, a declarat Grindeanu, vineri, la Palatul Parlamentului.

Dar cine va lua, până la urmă, decizia finală? Întrebat dacă personal consideră oportună schimbarea premierului, liderul social-democrat a pasat răspunderea către membrii de partid. „O să facem acea consultare internă şi nu eu, toţi membrii PSD care vor vota, adică aproape 5.000 de oameni, vor hotărî”.

Aproape 5.000 de oameni.

Guvernul, somat să rezolve prețul carburanților

Numai că, dincolo de jocurile politice, Grindeanu a pus pe masă o altă problemă arzătoare. Odată votat bugetul, prioritatea absolută ar trebui să fie prețul la carburanți și la energie, subiecte care afectează direct buzunarele tuturor românilor.

„Suntem în situația următoare. S-a votat bugetul. Eu le mulțumesc colegilor din Parlament, atât de la putere, cât și din opoziție. A fost un efort azi-noapte, așa cum ați văzut, s-a stat până la ora 3:00. Astăzi avem un buget votat cu bune și cu rele, dar România are un buget, ăsta este un lucru bun. De acum prioritatea cred că trebuie să fie aceasta: prețul la motorină, prețul la benzină, tot ce ține de energie”, a explicat liderul PSD.

Iar acesta nu s-a oprit la simple constatări. Grindeanu a transmis un mesaj ferm către Guvern, pe care îl somează practic să acționeze. „Bogdan Ivan a prezentat toate aceste variante. Eu încurajez Guvernul, ba chiar îl somez ca în perioada următoare, trecând această etapă, să se ocupe și să fie prioritate. Nu vreau să vin eu cu soluții”, a adăugat el, menționând că există deja variante de lucru (prezentate de Bogdan Ivan) pe masa executivului.

Bugetul, votat după o noapte albă

E drept că adoptarea bugetului pe 2026 nu a fost deloc o plimbare în parc. Discuțiile și voturile din Parlament s-au întins până târziu în noapte, sesiunea încheindu-se în jurul orei 3:00 dimineața.

Chiar Grindeanu a recunoscut că legea bugetului a trecut „cu bune și cu rele”, însă a subliniat că cel mai important este faptul că, în final, „România are un buget”. Acest efort nocturn al parlamentarilor, atât de la putere, cât și din opoziție, a deschis calea pentru următoarele decizii majore, atât politice, cât și economice.