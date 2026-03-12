Spania ignoră criza energetică după investiții masive în eolian și solar

Spania a devenit singura țară europeană capabilă să facă față șocurilor energetice provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, datorită unei strategii agresive de investiții în energia verde. În ultimii șase ani, țara a ajuns să aibă unele dintre cele mai mici prețuri la electricitate de pe continent.

Spania este mai bine poziționată în fața crizei declanșate de închiderea Strâmtorii Ormuz și reducerea exporturilor de energie, relatează Euronews. Din 2019, țara și-a dublat capacitatea de producție din surse eoliene și solare, adăugând peste 40 GW. Această performanță este depășită în Uniunea Europeană doar de Germania, a cărei piață de electricitate este de două ori mai mare.

Revoluția verde a Spaniei a prăbușit prețurile

Investițiile masive în regenerabile au redus dependența Spaniei de prețul fluctuant al gazului, care a crescut cu 55% imediat după izbucnirea războiului cu Iranul. Un raport al think tank-ului energetic Ember, publicat în octombrie anul trecut, arată amploarea transformării. „Creșterea capacităților eoliene și solare ale Spaniei a redus cu 75% influența producătorilor scumpi pe bază de combustibili fosili asupra prețului electricității din 2019 încoace. Această scădere a numărului de ore în care prețul electricității era legat de costul energiei produse din gaz a fost mai rapidă decât în alte țări dependente de gaz, precum Italia și Germania”.

Beneficiile financiare sunt clare. Între 2020 și 2024, Spania „și-a redus factura de import pentru sectorul energetic mai mult decât orice alt stat din UE”. Construirea de noi parcuri solare și eoliene „au evitat importuri de gaze de 26 de miliarde de metri cubi, în valoare de 13,5 miliarde de euro”. În august 2025, Spania nu a folosit deloc energie produsă din cărbune, o schimbare radicală față de acum un deceniu, când cărbunele asigura un sfert din electricitatea țării. În 2019 avea prețuri mari la energie, iar acum are printre cele mai mici. „Spania a început anul 2026 cu unele dintre cele mai mici prețuri la electricitate din Europa, tendință care a continuat și în prima săptămână din martie”, afirmă Chris Rosslowe, unul dintre autorii raportului Ember. Singura provocare rămâne capacitatea de stocare, flota sa de baterii de 120 MW fiind abia a 13-a ca mărime din Europa.

Dependența de combustibili fosili, un risc global

Experții avertizează că dependența de importurile de combustibili fosili expune țările la riscuri majore. „Tulburările la care asistăm astăzi în Orientul Mijlociu arată clar că ne confruntăm cu un sistem energetic global în mare parte legat de combustibilii fosili, în care oferta este concentrată în câteva regiuni, iar fiecare conflict riscă să trimită unde de șoc în economia mondială”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres.

Spre deosebire de petrol și gaze, care trebuie cumpărate continuu la prețuri volatile, turbinele eoliene și panourile solare reprezintă o investiție pe termen lung. Expertul în finanțarea energiei, Gerard Reid, explică avantajul. „Aș prefera să depind de China pentru importul de panouri solare și baterii decât pentru petrol și gaze din Golf și vă spun de ce: pentru că, dacă cumpăr acel panou solar, acea baterie, acea turbină eoliană, acel transformator, le cumpăr o dată la 25 de ani. Nu trebuie să le cumpăr în fiecare zi.” Un raport al Comitetului britanic pentru Schimbări Climatice arată că atingerea țintei de emisii nete zero până în 2050 ar costa mai puțin decât un singur șoc al prețurilor la combustibili fosili. O simulare pentru 2040 a arătat că, într-o criză, facturile britanicilor ar crește cu doar 4% dacă țara ar fi pe drumul către emisii nete zero, comparativ cu 59% în absența măsurilor climatice.

Poate războiul accelera tranziția energetică?

Conflictul actual ar putea încuraja statele să se orienteze spre energia verde pentru a-și asigura stabilitatea. Caroline Baxter, directoare la Council on Strategic Risks din Washington, spune că „nu ar fi surprinsă” dacă ar exista o astfel de mișcare. „Cred că există o oportunitate, pe bună dreptate sau nu, ca statele să se orienteze mai mult spre interior și să încerce să se alimenteze energetic într-un mod care să le reducă dependența de alte națiuni pentru această resursă”, afirmă Baxter. Ea adaugă că dacă „toată lumea face asta în propria curte”, schimbările climatice ar putea fi limitate „fără negocierile diplomatice dificile, fără gesturile de curtoazie și fără manevrele din spatele ușilor închise” specifice conferințelor internaționale.

Analista Ana Maria Jaller-Makarewicz, de la IEEFA Europe, anticipează că războiul va duce la instalarea unui număr mai mare de panouri solare și pompe de căldură în lunile următoare. Astfel, cetățenii pot contribui direct la reducerea dependenței energetice a țării lor. După cum subliniază Marin Gillot, de la Strategic Perspectives, „fiecare pompă de căldură, vehicul electric, turbină eoliană sau panou solar instalat înseamnă mai puține molecule de gaz importat”.

Sursa: Antena3