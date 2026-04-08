Statul român a încasat aproape 30 de milioane de lei din bacșișul declarat în 2025, o sumă mult sub așteptările inițiale ale Guvernului. Această colectare, de 29 de milioane de lei, este de trei ori mai mică decât estimările făcute la promulgarea legii. Ba chiar, sumele au scăzut cu 5 milioane de lei față de anul precedent. După trei ani de la introducerea „ciubucului” pe nota de plată, Fiscul se confruntă cu o realitate financiară ce dezamăgește profund.

Cifrele dezamăgitoare și estimările ratate

Încasările ANAF din bacșișul declarat de restaurante în 2025 au atins 29 de milioane de lei. Este o scădere semnificativă, cu 5 milioane de lei mai puțin decât în anul anterior. Dar, ce e mai grav, această sumă reprezintă doar o treime din cele aproximativ 90 de milioane de lei pe care autoritățile le anticipau anual, la momentul introducerii legii (acum trei ani). Guvernul spera la venituri constante, chiar în creștere, însă realitatea din teren arată cu totul altfel. Ne așteptam la o creștere, nu la o stagnare sau, mai rău, la o scădere continuă a acestor încasări. Cifrele vorbesc de la sine. Aceste date arată că statul primește tot mai puțin bacșiș, iar tendința este, din păcate, una descendentă de la o lună la alta, așa cum recunosc deschis și ospătarii, și guvernanții.

De ce românii nu mai lasă bacșiș pe card

De ce se întâmplă asta, vă întrebați? Explicațiile sunt multiple și complexe, la prima vedere. Pe de o parte, oamenii nu-și mai permit să fie la fel de generoși cu personalul din Horeca, așa cum o făceau nu de puține ori în trecut. Pe de altă parte, mulți preferă să lase „tips” cash, nu pe card, o practică mai greu de monitorizat și, implicit, de impozitat. Un ospătar a explicat că „depinde de persoane și depinde foarte mult și de zile. De obicei, în timpul weekend-ului mai sunt persoane care lasă.” Un altul a adăugat că „e destul de greu cu tips-ul pe card în ultima perioadă, nu prea mai lasă lumea. Nu știu, nu mai lasă în general, adică nu contează dacă e cash sau card.” Această preferință pentru numerar, pe bune, influențează direct sumele declarate. Stai puțin, cum vine asta? De ce ar prefera cineva cash, când plata cu cardul e atât de comodă? Poate e vorba de o anumită discreție sau de o percepție diferită a valorii.

Austeritatea a lovit și în Horeca

Patronii din Horeca confirmă tendința descendentă. Dragoș Petrescu, un reprezentant al sectorului, a subliniat că „clar, ne așteptam la sume mai mari și noi cei din Horeca și statul român să fie colectate an de an.” El a adăugat că „trebuie să ținem cont că anul 2025 a fost un an dificil pentru Horeca. Deci este normal să se încaseze mai puțin pentru că și vânzările în Horeca au fost mai mici.” Este clar că măsurile de austeritate din 2025 s-au resimțit din plin, ducând la mai puțini clienți și încasări mult mai mici pentru restaurante. Iar bacșișul, până la urmă, este proporțional cu vânzările. Mai puține vânzări înseamnă automat mai puțin „ciubuc” pentru personal și, implicit, mai puțin pentru stat. Dincolo de cifrele reci, se simte o presiune economică reală.

Impactul asupra veniturilor ospătarilor

Pentru ospătari, situația este departe de a fi roz. Dacă înainte puteau câștiga un salariu în plus din bacșiș, acum lucrurile stau complet diferit. Un ospătar a declarat că bacșișul reprezintă „undeva la 20%, 20-30% din venitul lui lunar.” Un altul a fost și mai direct: „Foarte puțin, foarte puțin. Nu știu. Da, mult mai puțin decât înainte. S-a înjumătățit.” Această reducere drastică a veniturilor suplimentare afectează direct puterea de cumpărare a personalului. Numai că, pe lângă volumul mai mic, și sistemul de plată pe card creează probleme. „Din punctul meu de vedere, nu ajută. Sunt unele localuri în care tipsul pe card se plătește la sfârșit de săptămână, nu se dă în aceiași zi. Și nu ajută, probabil omul respectiv care are nevoie de bani în ziua respectivă nu beneficiază de el,” a explicat un al treilea ospătar.

Un client mulțumit plătește, în medie, cu 10% mai mult decât scrie pe nota de plată. E drept că suma încasată ca bacșiș este impozitată de stat cu 10%. V-ați gândit vreodată cât de mult contează acești bani pentru cineva care se bazează pe ei? Acum, mai mult ca oricând, ospătarii simt direct impactul deciziilor economice și al schimbărilor de comportament ale clienților.

Cert e că statul, deși a introdus o lege menită să aducă venituri suplimentare, se confruntă cu o realitate financiară mult sub așteptări. Această situație ridică întrebări serioase despre eficiența legislației și despre capacitatea de adaptare a sistemului fiscal la dinamica economică actuală. Poate că e timpul pentru o reevaluare a întregului mecanism.