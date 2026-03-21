Peste 76 de milioane de euro ajung în județul Bihor pentru modernizarea locuințelor. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că a aprobat 5.699 de proiecte depuse în cadrul programului REPowerEU, bani destinați gospodăriilor vulnerabile pentru a-și reduce facturile la energie și a-și îmbunătăți condițiile de trai.

Mii de proiecte aprobate în Bihor

Din totalul de 8.200 de dosare depuse la nivelul județului, au primit undă verde aproape 5.700. Fondurile, parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), țintesc reducerea costurilor cu energia și, clar, creșterea confortului în casele oamenilor. Dar cum s-a ajuns aici, mai exact? Procesul a fost unul destul de complex.

Cifrele sunt clare.

Consiliul Județean Bihor a centralizat listele pe baza datelor primite de la firmele specializate, iar persoanele înscrise au fost verificate pentru a se stabili dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Ulterior, firmele au depus proiectele la minister, fiecare având posibilitatea de a înregistra cel mult 1.000 de dosare.

10.000 de euro pentru panouri fotovoltaice

O componentă majoră a programului vizează energia verde. Astfel, 3.807 gospodării vor beneficia de finanțări fixe de câte 10.000 de euro pentru a-și instala panouri fotovoltaice și baterii de stocare, o investiție totală ce depășește 38 de milioane de euro. Iar banii sunt acordați prin Investiția I4, care folosește bonuri valorice pentru a sprijini producția de energie din surse regenerabile.

Pentru această componentă au primit aviz favorabil 11 firme specializate.

Până la 20.200 euro pentru eficiență energetică

Lucrurile stau puțin diferit la capitolul eficiență energetică. Aici, un număr de 1.892 de gospodării vor beneficia de finanțări de până la 20.200 de euro, în funcție de complexitatea lucrărilor. Suma totală alocată este tot de peste 38 de milioane de euro, iar proiectele vor fi implementate de 6 firme acceptate în program (firme care se ocupă de renovări).

Ce se poate face, pe bune, cu acești bani? Lista e destul de clară:

izolarea pereților și a fațadelor;

înlocuirea ferestrelor cu unele termoizolante;

izolarea acoperișului sau a planșeului;

instalarea de panouri pentru consum propriu.

Un sprijin necesar pentru facturi mai mici

Numai că întregul program REPowerEU nu este doar despre renovări. El este inclus în PNRR și are ca obiectiv principal reducerea dependenței de surse de energie costisitoare. Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a arătat că numărul ridicat de proiecte aprobate reflectă o nevoie reală de sprijin în rândul populației, atât pentru plata facturilor la energie, cât și pentru modernizarea locuințelor.

Potrivit acestuia, investițiile vor contribui direct la facturi mai mici și la utilizarea unor surse moderne de energie în gospodăriile din județ.