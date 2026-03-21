Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat lansarea unui program amplu, cu o finanțare de peste 170 de milioane de euro, prin care primul loc de muncă al tinerilor va fi subvenționat. Proiectul vizează 28.000 de beneficiari din toată țara și ar urma să fie demarat, cel mai probabil, în luna aprilie.

Un proiect „etalon” cu start întârziat

Anunțul a fost făcut de oficialul guvernamental sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Arad. Florin Manole a subliniat importanța acestei inițiative pentru facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii.

„E vorba de un proiect de peste 170 de milioane de euro care oferă subvenţionarea primului loc de muncă pentru peste 28.000 de tineri la nivelul întregii ţări. E un proiect extrem de important. (…) E un proiect etalon pentru Ministerul Muncii”, a declarat ministrul.

Iar implementarea vine cu o oarecare amânare. „L-am propus în septembrie, îl vom începe, din păcate, cu întârziere, care nu ni se datorează, în aprilie cel mai probabil”, a completat Manole.

Cum funcționează, pe bune, subvenția

V-ați întrebat vreodată cum ar arăta un astfel de sprijin în mod concret? statul va acoperi costurile salariale pentru primul job al unui tânăr pe o perioadă de doi ani. O gură de oxigen importantă pentru orice companie la început de drum, dar nu numai.

Numai că lucrurile nu se opresc aici. Angajatorii care intră în acest program au și ei o obligație clară.

Mai exact, trebuie să păstreze angajații respectivi pentru încă 18 luni după ce perioada de subvenționare de doi ani se încheie. Asta înseamnă un angajament pe termen lung, de trei ani și jumătate în total (24 de luni subvenționate + 18 luni obligație de menținere).

Ce urmează pentru tineri și angajatori

Deși mecanismul de bază a fost prezentat, mai sunt încă detalii de pus la punct. Potrivit ministrului Muncii, proiectul include o serie de aspecte tehnice privind implementarea sa efectivă.

Dar acestea urmează să fie comunicate public pe larg abia odată cu lansarea programului, programată pentru luna aprilie a acestui an.