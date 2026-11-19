În delegație, angajatorul îți plătește transportul și cazarea și îți acordă o indemnizație pentru zilele deplasării, în condițiile legii sau ale contractului aplicabil. Dacă mergi cu mașina personală, cere aprobarea înainte de plecare și află cum se calculează decontul: formula folosită la stat nu este obligatorie pentru firmele private.

Delegația înseamnă că angajatorul te trimite temporar să lucrezi în alt loc. În Codul muncii, la articolele 43 și 44, scrie că o delegare poate dura maximum 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni. Fiecare prelungire poate fi de cel mult 60 de zile și cere acordul tău.

Ce transport îți plătește angajatorul

Dreptul la transport nu înseamnă că poți alege orice mijloc și apoi cere orice sumă. Înainte de drum, verifică ce aprobă angajatorul și ce dovezi cere pentru plată. La o firmă privată, regulile pentru mașina personală se caută în contractul individual sau colectiv, în regulamentul intern și în decizia de delegare.

Ce verifici La stat La firmă privată Transport Dus-întors, la peste 5 km Mijlocul aprobat Mașina personală Aprobare și formulă legală Aprobare și regula firmei Indemnizația 23 lei pe zi Suma stabilită de firmă Cazare 265 lei pe zi, cu condiții Condițiile aplicabile Avans Cel mult pentru 30 de zile Procedura firmei

Pentru personalul instituțiilor publice, Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 acoperă transportul dus-întors la delegarea într-o localitate aflată la mai mult de 5 km. În condițiile hotărârii, se pot deconta și transportul local dintre gară sau aeroport, cazare și locul de lucru, precum și taxele de pod, bac, aeroport sau gară. Transportul gratuit deja asigurat și întoarcerea făcută din motive personale nu se plătesc încă o dată.

Cum se calculează combustibilul pentru mașina personală

În sectorul public ai nevoie de aprobarea prealabilă pentru mașina ta. Suma pentru carburant se calculează din distanța dus-întors pe traseul rutier cel mai scurt, înmulțită cu 7,5 litri la 100 km și apoi cu prețul pe litru dovedit prin documentele de alimentare din perioada deplasării. Bonul dovedește prețul, nu îți dă dreptul la decontarea unui consum mai mare.

De exemplu, la 420 km dus-întors și un preț ales pentru exemplu de 8 lei pe litru, calculul este 420 × 7,5 ÷ 100 = 31,5 litri. Decontul pentru carburant este 31,5 × 8 = 252 de lei. Dacă deplasarea cuprinde trei zile complete și două zile de cazare eligibile, indemnizația este 3 × 23 = 69 de lei, iar cazarea este 2 × 265 = 530 de lei. Totalul exemplului pentru un angajat de la stat este 851 de lei: 252 pentru carburant, 69 indemnizație și 530 cazare, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru fiecare plată.

La o firmă privată, dreptul la plata transportului rămâne, dar nu există o formulă legală unică pentru combustibilul mașinii personale. Cei 252 de lei din exemplu nu sunt o sumă pe care o poate cere automat orice salariat. Contează aprobarea, regula de calcul a firmei, traseul și documentele cerute pentru decont.

Cum se stabilește indemnizația de delegare

Indemnizația de delegare, numită și diurnă, este separată de transport și cazare. La stat, suma de 23 de lei pe zi și alocația de cazare de 265 de lei pe zi se aplică din 1 aprilie 2023. Cazarea privește delegarea la peste 50 km, când angajatul nu se poate întoarce la sfârșitul zilei; în situații justificate, alocația poate crește cu până la 50%.

La stat, un interval de 24 de ore reprezintă o zi de delegare. Pentru o deplasare de o singură zi sau pentru ultima zi a uneia mai lungi, indemnizația se acordă numai dacă delegarea durează cel puțin 12 ore. Pentru acea zi nu se acordă cazare. Regula celor 12 ore nu se aplică automat salariaților din privat.

La o firmă privată, suma diurnei este cea stabilită prin regulile aplicabile, nu 23 de lei obligatoriu. Nici limita până la care diurna nu este taxată nu este o sumă pe care angajatorul trebuie să o plătească. În 2026, această limită este de cel mult 2,5 × 23 = 57,50 lei pe zi, dar se verifică și plafonul de trei salarii de bază, separat pentru fiecare lună.

Articolul 76 alineatul (2) litera k) din Codul fiscal cere următorul calcul pentru luna delegării: trei salarii de bază se împart la numărul zilelor lucrătoare din acea lună, apoi rezultatul se înmulțește cu zilele de delegare din lună. Partea netaxată este cea mai mică dintre diurna acordată, limita de 57,50 lei înmulțită cu zilele de delegare și plafonul astfel calculat. Dacă deplasarea trece dintr-o lună în alta, calculul se face pentru fiecare lună în parte.

De exemplu, la un salariu de bază ales pentru calcul de 6.000 de lei, într-o lună presupusă cu 20 de zile lucrătoare, pentru trei zile de delegare și o diurnă de 100 de lei pe zi, angajatul primește 3 × 100 = 300 de lei. Prima limită este 3 × 57,50 = 172,50 lei. A doua este 3 × 6.000 ÷ 20 × 3 = 2.700 de lei. Dintre 300, 172,50 și 2.700 de lei, limita cea mai mică este 172,50 lei; restul de 127,50 lei intră la veniturile salariale taxabile.

Pentru cei 127,50 lei, un calcul salarial simplificat, fără deduceri sau alte ajustări, dă 31,88 lei contribuție la pensie, 12,75 lei contribuție la sănătate și aproximativ 8,29 lei impozit. Din această parte taxabilă ar rămâne aproximativ 74,59 lei, iar din întreaga diurnă de 300 de lei, aproximativ 247,09 lei. Suma exactă depinde de calculul salariului din luna respectivă. Transportul și cazarea pentru serviciu nu intră în plafonul diurnei.

Ce faci înainte și după deplasare

Înainte de plecare, obține ordinul sau decizia de delegare. Verifică locul, perioada, transportul aprobat și regulile pentru cazare și indemnizație. Dacă vrei să folosești mașina personală, cere aprobarea înainte de drum și află formula de decontare. Întreabă și dacă poți primi un avans. Pe drum, păstrează biletele, facturile și bonurile pentru cheltuielile de transport și cazare. Pentru mașina personală, păstrează documentele de alimentare și cele cerute pentru dovedirea traseului. După întoarcere, depune ordinul completat, decontul și dovezile cheltuielilor în termenul stabilit prin procedura angajatorului. După calcul, primești diferența față de avans sau restitui ce a rămas necheltuit.

Ordinul de deplasare este documentul financiar-contabil prevăzut de Ordinul nr. 2.634/2015. Angajatorul poate adapta formularul și stabilește prin procedura proprie cum se depune. O greșeală care poate întârzia plata este folosirea mașinii personale fără aprobarea cerută; alta este lipsa actelor pentru cheltuielile pe care salariatul vrea să le deconteze.

Ce faci dacă nu primești banii aprobați

Păstrează ordinul de delegare, aprobarea transportului, decontul, bonurile și dovada depunerii. Cere plata în scris. Dacă angajatorul refuză, poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului; pentru recuperarea banilor poți merge la tribunal.

Pentru drepturi salariale neacordate, Codul muncii prevede, la articolul 268 alineatul (1) litera c), un termen de trei ani. Dacă disputa privește o anumită cheltuială de transport, contractul, procedura și actele păstrate pot conta pentru stabilirea dreptului cerut.

Întrebări frecvente

Se plătește taxiul în delegație?

În sectorul public, taxiul sau transportul comandat prin aplicație poate fi decontat când transportul public nu este disponibil, în condițiile hotărârii aplicabile. La o firmă privată, verifică aprobarea și procedura de decont.

Trebuie să aduc bonuri pentru diurnă?

La stat, indemnizația de delegare nu cere bonuri pentru cheltuielile zilnice. Pentru transport și cazare sunt necesare documentele justificative, iar bonul de carburant stabilește prețul folosit în calculul pentru mașina personală.

Ce se întâmplă dacă organizatorul asigură masa sau cazarea?

Pentru personalul public, când organizatorul asigură integral masa ori cazarea, nu se acordă indemnizația ori alocația de cazare corespunzătoare. La o firmă privată se verifică regulile aplicabile acolo.

Pot primi bani înainte să plec?

La stat se poate acorda un avans calculat după zilele deplasării, dar nu peste cheltuielile aferente unei perioade de 30 de zile calendaristice. La o firmă privată, avansul urmează procedura angajatorului.

Se plătește întoarcerea acasă dacă întrerup delegația din motive personale?

În sectorul public, transportul pentru întoarcerea după o întrerupere din motive personale nu se decontează.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: Codul muncii, Legea nr. 53/2003; Hotărârea Guvernului nr. 714/2018; Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1.235/2023; Codul fiscal, Legea nr. 227/2015; Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.634/2015; Agenția Națională de Administrare Fiscală; Inspecția Muncii.