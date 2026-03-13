Statul vrea 8,2 miliarde lei din taxe de la bănci în 2026, sub nivelul din 2025

Ministerul Finanțelor se așteaptă să încaseze în acest an 8,2 miliarde de lei din taxarea câștigurilor băncilor comerciale și din veniturile nete ale Băncii Naționale a României. La o primă vedere, suma pare uriașă. Numai că, raportat la încasările efective din 2025, proiecția indică o scădere de aproximativ 1 miliard de lei.

Băncile comerciale plătesc mai mult

Dincolo de cifra totală, lucrurile stau puțin diferit dacă analizăm pe componente. Băncile comerciale vor vira la buget o sumă cumulată estimată la 6,3 miliarde de lei, în creștere cu 26% față de anul 2025. Această sumă provine din două surse distincte. Aproape 2,7 miliarde de lei vor veni din impozitul suplimentar pe cifra de afaceri, în timp ce taxarea profiturilor ar urma să aducă la buget mai mulți bani, respectiv 3,55 miliarde de lei.

Contribuția BNR se înjumătățește

Atunci de unde vine scăderea per total? Răspunsul se găsește la Banca Națională. Vărsămintele din veniturile nete ale BNR la bugetul de stat ar urma să se prăbușească în acest an. Proiecțiile indică o înjumătățire a sumei, ajungând la circa 2 miliarde de lei. Asta după ce anul trecut contribuția BNR a depășit pragul de 4 miliarde de lei.

Profituri de neclintit în sistemul bancar

Chiar dacă au avut de plătit mai mulți bani la buget, mai ales după dublarea impozitului pe cifra de afaceri la 4% în a doua parte a anului trecut, băncile nu par să fi suferit. Sistemul bancar a încheiat anul 2025 cu un profit consistent, de aproximativ 16 miliarde de lei. Câștigul este în creștere, având în vedere că în 2024 acesta depășise 14 miliarde de lei. Aceste rezultate arată, că băncile se descurcă excelent și în vremuri complicate, adaptându-se rapid la o realitate marcată de frânarea economiei, inflație ridicată și dobânzi mari.

dacă estimările autorităților se vor confirma la finalul anului. Încasările efective vor depinde în mare măsură de evoluția creditării și a economiei, într-un context macroeconomic și geopolitic care nu de puține ori s-a dovedit a fi imprevizibil.