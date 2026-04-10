Prețul unei călătorii cu transportul public de suprafață din București ar putea crește de la 3 la 5 lei. Propunerea urmează să fie prezentată săptămâna viitoare în ședința Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a Societății de Transport București (STB), la doar câteva zile după ce și Metrorex a propus o majorare a tarifului pentru călătoria comună.

O propunere disputată politic

La prima vedere, e o simplă ajustare de tarif. Numai că lucrurile stau puțin diferit, decizia fiind prinsă într-un joc politic între Primăria Generală, condusă de liberalul Ciprian Ciucu, și Consiliul General, dominat de PSD. Fiecare parte pare să-și dispute „paternitatea” acestei majorări nepopulare.

O tentativă similară a eșuat în luna ianuarie, când proiectul a picat la vot în Consiliul General. Atunci, doar 23 de consilieri din totalul de 55 au fost pentru, aceștia provenind de la PNL, USR, REPER și Forța Dreptei. Acum, propunerea ar urma să fie înaintată de AGA STB către primarul general, având susținerea unor consilieri PSD.

Marian Artimon, consilier PSD în CGMB și membru în AGA STB, susține că primarul Ciucu ezită să pună proiectul pe ordinea de zi. „I-am trimis documentul încă o dată săptămâna trecută, dar nu l-a pus pe ordinea de zi”, a declarat Artimon. Până la urmă, cine vrea scumpirea asta, pe bune?

Falimentul bate la ușă

Iar argumentele pentru majorare sunt dure. Același consilier susține că societatea este în pericol de faliment din cauza neplății compensațiilor de către Primărie și a nivelului ridicat de fraudă.

„Încă din ianuarie 2025 am solicitat prin document să crească tariful la cinci lei căci societatea se duce în faliment. Din păcate, fostul primar general (Nicuşor Dan – n.red.), fostul primar interimar şi actualul primar nu le-au pus pe ordinea de zi. E imperios necesar având în vedere faptul că nu se asigură compensaţia pe care se obligaseră să o plătească prin contract. Săptămâna viitoare în cadrul şedinţei AGA voi solicita creşterea. Costul acesteia nu poate fi 50 eurocenţi când la STB nivelul de clandestinitate este de peste 30%”, a explicat Marian Artimon.

Un ajutor pentru cash-flow, nu pentru profit

Noul director general al STB, Andrei Dinculescu, aduce o perspectivă diferită. E drept că o majorare a prețului biletului ar ajuta cash-flow-ul companiei, dar nu ar aduce neapărat mai mulți bani în conturi. Motivul? Compensația de la Primărie ar fi micșorată cu suma încasată în plus din bilete. Avantajul ar fi că societatea nu ar mai sta „cu mâna întinsă” la o compensație care nu se știe când este virată.

„STB a trimis un punct de vedere oficial prin AGA. Membrii AGA au transmis către Primărie dorinţa de a se mări acest tarif, STB a trimis la rândul lui către Primărie un astfel de proiect cu mărirea la 5 lei, dar nu a intrat pe ordinea de zi. Speram din discuţiile avute să fi intrat deja în şedinţa trecută. Ne-ar ajuta foarte mult şi creşterea preţului pe kilometru unde există propuneri de aproximativ un an şi jumătate de majorare, căci nu a mai fost actualizat din 2023 preţul pe kilometru”, a precizat directorul general.

Scumpiri pe toată linia

Anunțul STB nu vine izolat. În urmă cu doar câteva zile, Metrorex a propus propria creștere de tarife, de circa 40%, începând cu data de 1 mai.

Astfel, prețul unei călătorii comune STB-Metrorex ar urma să crească de la 5 lei la 7 lei. Potrivit estimărilor Metrorex, această majorare ar genera o creștere lunară a veniturilor din transportul cu metroul de peste 10 milioane de lei.