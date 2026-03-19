Un campionat mondial de ciclism va fi organizat anul acesta în regiunea South West, mai exact în localitatea Nannup. Numai că, pentru a afla mai multe detalii, cititorii sunt întâmpinați de o barieră. Accesul la articolul complet este restricționat, fiind necesară autentificarea sau, mai direct, plata unui abonament.

Acest model de business, deși frustrant pentru cititorul obișnuit, devine tot mai răspândit în presa de nișă. V-ați întrebat vreodată ce anume se vinde, de fapt, dincolo de o simplă știre?

Momeala și produsul real

La prima vedere, știrea despre evenimentul sportiv este subiectul principal. Dar lucrurile stau puțin diferit. Informația punctuală, precum cea despre campionatul din Nannup, funcționează mai degrabă ca un cârlig, o momeală menită să atragă un public țintă specific. Adevăratul produs se află în spatele acestui zid de plată.

Pe bune, ce primești în schimbul banilor? Oferta este complexă și vizează în special mediul de afaceri, nu cititorul de rând. Pachetul complet include acces la instrumente pe care o simplă publicație generalistă nu le oferă.

Ce conține un abonament premium

Un abonament pentru un singur utilizator promite să ofere mai mult decât pare. Iar pachetul descris este unul robust, axat pe date și informații greu de obținut din surse deschise. Concret, plata deblochează acces la:

O bază de date extinsă despre afacerile din Australia de Vest (WA), cartografiată pe baza a 20 de ani de cercetare.

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Liste cu directori de companii, înregistrări ale tranzacțiilor, date despre remunerații și activitatea în rețelele de business.

Rapoarte specializate și acces la evenimente de profil, menite să ofere „informații din interior” și oportunități de conectare cu lideri importanți.

Informația devine putere

E drept că promisiunea este una mare. Publicațiile care adoptă acest model nu mai vând știri, ci vând un avantaj competitiv. Ele nu se adresează maselor, ci profesioniștilor care înțeleg că o informație corectă, livrată la timp, poate face diferența între un eșec și o afacere de succes.

Accesul la date despre directori sau la rapoarte detaliate transformă un simplu abonament de presă într-un instrument de business intelligence.

Și totuși, pentru cei care nu sunt încă deciși să plătească, există și o variantă de compromis. Aceștia se pot înscrie la newslettere gratuite, o metodă prin care publicația menține cititorul în ecosistemul său, în speranța unei viitoare conversii într-un client plătitor.