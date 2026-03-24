Pentru mulți tineri, facultatea este primul contact real cu independența financiară, o perioadă plină de tentații și decizii. Dar cum stau lucrurile, pe bune, cu gestionarea banilor? Un experiment simplu realizat la Academia de Studii Economice (ASE) arată o diferență uriașă între studenții care muncesc și cei care primesc bani de la părinți: primii economisesc jumătate din venituri, ceilalți deloc.

Bugetul personal, testul de foc

Silvia Elena Iacob, decanul Facultăţii de Economie şi Comunicare în Afaceri din cadrul ASE, a povestit despre un exercițiu practic făcut la curs pentru a-i face pe studenți să conștientizeze cum își cheltuie banii. Abordarea ei este directă, concentrată pe valorile din spatele deciziilor de cumpărare, nu doar pe cifre seci.

„Îi întreb prima dată care sunt valorile lor, de ce vor să achiziţioneze ceva anume. Trebuie să ia o decizie raţională, iar noi trebuie să îi educăm în această direcţie, astfel încât să ştie cum să îşi gestioneze finanţele. Am făcut la curs un buget propriu. I-am întrebat pe tineri câţi bani au la dispoziţie lunar, cât cheltuie şi cât economisesc. Am aflat că cei care primesc bani de la părinţi nu pun deloc deoparte, în timp ce studenţii care sunt bursieri şi au şi joburi part-time economisesc circa jumătate din ce câştigă”, povesteşte Silvia Elena Iacob.

O realitate destul de tranșantă.

Investitia in capitalul uman

Iar sfaturile decanului merg dincolo de simplele economii lunare. Ea subliniază că investițiile nu ar trebui să se limiteze la aur sau tehnologie, oricât de tentante ar părea la prima vedere. Adevărata miză, consideră Iacob, este capitalul uman. Investiţia în resursa umană, prin diverse proiecte de formare profesională, are un randament ridicat pe termen lung. Practic, cea mai sigură investiție ești chiar tu. V-ați gândit vreodată la asta?

Mai mult decat teorie, o scoala a vietii

Scopul final al educației universitare economice nu este doar acumularea de cunoștințe teoretice. Facultatea trebuie să ofere un set de unelte practice pentru a naviga prin complexitatea lumii reale, mai ales în perioade instabile, pline de provocări.

„Asta îi învaţă facultatea pe tineri: să fie capabili să decodifice crize, să descifreze cifre şi chiar să găsească anumite oportunităţi de business”, a mai punctat aceasta. să fii pregătit pentru orice.

Educatie financiara pentru noile generatii

Numai că discuția nu s-a purtat oriunde. Declarațiile Silviei Elena Iacob au fost făcute în cadrul emisiunii „Ce faci cu banii tăi?”, un proiect susţinut de Banca Transilvania. Emisiunea face parte dintr-un program național mai amplu de educație financiară, FIT – Finanţe pe Înţelesul Tuturor, lansat de BT. Acesta (programul FIT) își propune să construiască o bază solidă în gestionarea banilor pentru generațiile Alpha, Z și Y, transformând întrebări simple despre finanțe în teme de discuție menite să ajute tinerii să ia decizii bine informate.