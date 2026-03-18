Studiu alarmant ChatGPT greșește în peste 80% din cazuri la afirmații științifice false

Un nou studiu zguduie serios încrederea în ChatGPT, arătând că, deși pare competent, inteligența artificială are probleme majore cu adevărul științific. Testat pe peste 700 de ipoteze, modelul a atins o acuratețe de 80% în 2025, dar cifrele ascund o realitate mult mai problematică.

Acuratețe sub semnul întrebării

O echipă de cercetători a evaluat peste 700 de ipoteze, punând aceeași întrebare de 10 ori pentru fiecare, pentru a măsura gradul de consecvență. Dacă în 2024, ChatGPT a răspuns corect în 76,5% din cazuri, într-un test ulterior din 2025, precizia a urcat ușor la 80% (o creștere modestă, e drept). Numai că, odată ce rezultatele au fost ajustate pentru a ține cont de simpla ghicire aleatorie, performanța pare mult mai puțin impresionantă. Până la urmă, inteligența artificială a avut o performanță cu doar aproximativ 60% mai bună decât șansa, un nivel mai apropiat de o notă de trecere la limită decât de o fiabilitate solidă.

Marea problemă: afirmațiile false și inconsecvența

Unde se împotmolește, pe bune, ChatGPT? Sistemul a întâmpinat cele mai mari dificultăți în identificarea afirmațiilor false, pe care le-a etichetat corect în doar 16,4% din cazuri. Asta înseamnă că în peste 8 din 10 situații, a considerat o minciună drept adevăr.

Dar problemele nu se opresc aici.

Modelul a prezentat și o inconsistență notabilă. Chiar și atunci când i s-a dat exact aceeași solicitare de 10 ori la rând, ChatGPT a produs răspunsuri consecvente doar în aproximativ 73% din cazuri. V-ați baza decizii importante pe un instrument care se contrazice singur aproape o dată la patru întrebări identice?

„Adevărat, fals, fals, adevărat”

Inconsecvența este o îngrijorare majoră, subliniază Cicek, profesor asociat la Departamentul de Marketing și Afaceri Internaționale din cadrul Carson College of Business al WSU și autor principal al studiului. El descrie plastic situația: „Nu vorbim doar despre acuratețe, vorbim despre inconsistență, pentru că dacă pui aceeași întrebare iar și iar, obții răspunsuri diferite”.

Iar detaliile oferite sunt grăitoare. „Am folosit 10 solicitări cu exact aceeași întrebare. Totul era identic. Răspundea că este adevărat. Apoi, spune că este fals. Este adevărat, este fals, fals, adevărat. Au existat mai multe cazuri în care au fost cinci răspunsuri adevărate și cinci false”.

Recomandări pentru mediul de afaceri

Pe baza acestor constatări, cercetătorii recomandă liderilor de afaceri să verifice cu atenție informațiile generate de IA și să le abordeze cu un scepticism sănătos. Ei subliniază, si, necesitatea unor programe de formare pentru a înțelege mai bine ce pot și, mai ales, ce nu pot face eficient aceste sisteme. Deși studiul s-a concentrat pe ChatGPT, Cicek a remarcat că experimente similare cu alte instrumente de inteligență artificială au produs rezultate comparabile.

Lucrarea se bazează și pe cercetări anterioare care îndeamnă la prudență. Un sondaj național din 2024 a constatat că, dincolo de entuziasmul de moment, consumatorii erau mai puțin dispuși să cumpere produse atunci când acestea erau comercializate cu un accent puternic pe inteligența artificială.