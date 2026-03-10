Studiu șocant: 42 de „chimicale eterne” descoperite în sângele nou-născuților

Bebelușii sunt expuși la un număr mult mai mare de „substanțe chimice eterne” încă dinainte de a se naște, conform unui nou studiu care a identificat zeci de compuși periculoși în sângele din cordonul ombilical. Cercetarea arată că expunerea prenatală la substanțe din categoria PFAS este mult mai extinsă și complexă decât se credea până acum.

Studiul, realizat de cercetători de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai și alte instituții din Statele Unite și Canada, a fost publicat în revista științifică Environmental Science & Technology. Potrivit Adevarul, oamenii de știință au analizat probe de sânge din cordonul ombilical colectate de la 120 de nou-născuți în perioada 2003-2006, folosind o tehnică modernă de scanare chimică.

O nouă metodă a detectat de 5 ori mai mulți compuși

Substanțele per- și polifluoroalchilate (PFAS) sunt supranumite „substanțe chimice eterne” deoarece se descompun extrem de lent, persistând atât în natură, cât și în organismul uman. Ele au fost utilizate pe scară largă în procese industriale și în produse de consum, precum ambalajele alimentare sau materialele textile pentru mobilier.

Prin aplicarea unei metode avansate de analiză, cercetătorii au reușit să identifice 42 de substanțe PFAS diferite în probele de sânge. În contrast, tehnica utilizată anterior în studii similare detecta doar opt astfel de compuși. Doar patru dintre aceste substanțe au fost identificate prin ambele metode, ceea ce arată limitările analizelor din trecut.

Diferențe anulate între primul copil și următorii

Studiile anterioare sugerau că placenta asociată cu primul copil al unei mame ar putea conține niveluri mai ridicate de PFAS decât în cazul copiilor născuți ulterior. Primele analize, folosind metoda standard, au părut să confirme această diferență.

Totuși, când oamenii de știință au aplicat metoda mai complexă de scanare, capabilă să identifice un spectru mai larg de compuși, diferența dintre primul copil și următorii nu a mai fost observată. Autorii studiului subliniază că modul în care sunt măsurate aceste substanțe poate influența semnificativ concluziile privind expunerea prenatală.

Ce riscuri pentru sănătate sunt asociate cu PFAS

Deși acest studiu nu a analizat direct efectele asupra sănătății, cercetări anterioare au asociat expunerea la PFAS cu multiple probleme medicale. Printre acestea se numără reducerea funcției renale și un risc crescut de cancer.

Alte cercetări au indicat o legătură între nivelurile de PFAS din sângele mamelor și diferențe în dezvoltarea creierului copiilor sau o creștere fetală mai redusă. O problemă suplimentară este că multe dintre cele 42 de substanțe identificate nu au fost încă studiate suficient sau chiar complet identificate, ceea ce îngreunează evaluarea exactă a riscurilor. Autorii intenționează să extindă utilizarea acestei metode de analiză pentru a obține o imagine mai clară asupra nivelului real al expunerii și pentru a înțelege mai bine impactul asupra sănătății pe termen lung.