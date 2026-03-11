Studiu șocant: Aproape 30% dintre americani cred că sfârșitul lumii vine în timpul vieții lor

Aproape o treime dintre locuitorii din Statele Unite și Canada sunt convinși că lumea se va sfârși în timpul vieții lor, o credință care le influențează direct percepția asupra marilor provocări globale, de la criza climatică la un posibil conflict nuclear. Această perspectivă surprinzătoare arată cum narațiunile apocaliptice modelează reacțiile oamenilor la amenințări concrete.

Rezultatele provin dintr-o nouă cercetare publicată în Jurnalul de Personalitate și Psihologie Socială, realizată de o echipă de la Universitatea din Columbia Britanică. Potrivit Mediafax, care citează studiul, cercetătorii au chestionat 3.400 de persoane pentru a le măsura atitudinea față de risc, descoperind că 28,9% dintre participanți se așteaptă la un final al lumii pe care să îl trăiască personal.

Tinerii, mai predispuși să creadă în apocalipsă

Studiul a scos la iveală câteva diferențe demografice interesante. Credința într-un sfârșit iminent al lumii tinde să scadă odată cu vârsta, tinerii fiind mult mai predispuși să aibă această viziune. Totuși, cercetătorii au descoperit și excepții: convingerile apocaliptice nu au scăzut pe măsură ce protestanții evanghelici au îmbătrânit și ar putea chiar crește ușor în rândul participanților musulmani.

Alte variabile demografice s-au dovedit a fi mai puțin relevante. „Alte variabile demografice au fost predictori mai puțin consecvenți ai credințelor despre sfârșitul lumii”, se arată în studiu. Datele indică faptul că „doar 6% din răspunsuri sunt explicate de statutul socio-economic și orientarea politică, și mai puțin de 2% de etnie și sex“.

Cum reacționează oamenii la amenințări

Cercetătorii au fost interesați de modul în care aceste convingeri modelează reacțiile oamenilor la amenințări reale. Ei au analizat percepția riscului, toleranța la risc și sprijinul pentru „acțiuni extreme” menite să evite un pericol. Aceste măsuri radicale au fost definite clar. „Acțiunile extreme au constat în alocarea a 10% din PIB-ul SUA pentru acest risc, instituirea legii marțiale și răsturnarea completă a guvernului actual și a ordinii sociale”, explică publicația.

Un factor decisiv în atitudinea oamenilor a fost cauza percepută a apocalipsei. Cei care credeau că sfârșitul lumii se va datora unor forțe divine erau mai puțin dispuși să susțină acțiuni extreme, spre deosebire de cei care considerau că oamenii sunt responsabili pentru catastrofă.

De ce este importantă înțelegerea acestor credințe

Dr. Matthew I. Billet, autorul principal al studiului, subliniază amploarea fenomenului. „Credința în sfârșitul lumii este surprinzător de răspândită în America de Nord și influențează semnificativ modul în care oamenii interpretează și răspund la cele mai presante amenințări cu care se confruntă omenirea”, a declarat acesta într-un comunicat. Echipa sa a identificat cinci factori cheie care definesc modul în care oamenii gândesc și acționează în fața unui risc major:

Cât de aproape era amenințarea percepută;

Dacă oamenii erau considerați responsabili pentru ea;

Dacă forțele divine sau supranaturale erau considerate responsabile;

Câtă influență personală credeau că pot avea asupra rezultatului;

Dacă rezultatul final va fi pozitiv sau negativ.

Înțelegerea acestor perspective este vitală pentru factorii de decizie politică. „Indiferent dacă o anumită narațiune apocaliptică este sau nu corectă, aceasta are totuși consecințe asupra modului în care populațiile se confruntă cu riscuri concrete”, a adăugat Billet. „Dacă vrem să construim un consens în ceea ce privește abordarea schimbărilor climatice, siguranța inteligenței artificiale sau pregătirea pentru pandemie, trebuie să înțelegem cum interpretează diferite comunități aceste amenințări prin propriile lentile culturale. Într-o lume care se confruntă cu riscuri catastrofale reale, această înțelegere nu a fost niciodată mai importantă”, a concluzionat autorul.