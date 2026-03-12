Studiu UE: 51% dintre europeni vor să mănânce sănătos, dar prețul și obiceiurile îi opresc

Peste jumătate dintre europeni, mai exact 51%, își doresc să adopte o dietă mai sănătoasă, însă se lovesc de bariere greu de depășit, precum prețul ridicat al alimentelor și obiceiurile adânc înrădăcinate. Aceasta este una dintre principalele constatări ale unei ample cercetări la nivelul Uniunii Europene.

Studiul, intitulat „Europa vrea să mănânce mai bine, dar de ce nu se întâmplă acest lucru?”, a fost realizat de Institutul European de Inovare și Tehnologie – Alimentație (EIT Food) pe un eșantion de 19.954 de consumatori din 18 țări. Potrivit datelor publicate de Adevărul, analiza este una dintre cele mai ample de acest gen, scoțând la lumină discrepanța dintre intențiile și acțiunile europenilor în materie de alimentație.

Sustenabilitatea, pe locul doi după preț și sănătate

Cercetarea relevă o tendință îngrijorătoare privind stilul de viață sustenabil. Interesul pentru acest aspect a scăzut cu 7 procente în ultimul an, de la 76% la 69%. În ciuda dorinței declarate, doar 48% dintre consumatorii analizați urmează efectiv o dietă sustenabilă. Durk Bosma, șeful departamentului de analiză din cadrul EIT Food Consumer Observatory, explică această schimbare de priorități.

„Datele raportului nu arată că sustenabilitatea nu mai contează, ci că se află mai jos în ierarhia deciziilor alimentare. Sănătatea și prețul alimentelor tind să fie prioritare atunci când consumatorii aleg ce să mănânce zilnic”, a declarat Bosma. Totuși, el vede o oportunitate pentru industrie în acest context. „Totuși, cercetarea arată că sustenabilitatea rămâne importantă pentru peste două treimi (69%) dintre europeni. Aceasta este o oportunitate majoră pentru industria alimentară.”

Barierele din farfurie: Costurile și obiceiurile vechi

Principalele obstacole în calea unei alimentații mai bune sunt prețul și rutina. Mulți consumatori, în special cei tineri, declară că le este dificil să își permită financiar alimente mai sănătoase. Aceștia se simt adesea nemulțumiți și consideră că au un control redus asupra dietei lor. Deși majoritatea europenilor cunosc efectele negative ale alimentelor bogate în sare, grăsimi, zahăr sau ale celor ultraprocesate, doar o treime dintre ei încearcă activ să le evite.

În ansamblu, comportamentele alimentare sustenabile sunt în scădere. Doar 16% dintre consumatorii europeni evită în mod constant produsele de origine animală. Majoritatea oamenilor se declară mulțumiți de dieta lor actuală, cu un procent de doar 14% care se declară nemulțumiți.

Conflict între generații: Tinerii vor schimbare, vârstnicii preferă tradiția

Studiul evidențiază diferențe clare de atitudine între generații. Tinerii sunt mult mai deschiși la schimbări în alimentație, fiind mai concentrați pe consumul de proteine și pe producerea propriilor alimente. În schimb, persoanele de peste 55 de ani sunt, în general, mai mulțumite de dieta lor actuală și preferă o alimentație sănătoasă tradițională. Aceștia din urmă pun un accent mai mare pe reducerea risipei alimentare și pe gătitul acasă. Deși calitatea generală a dietei raportate s-a îmbunătățit ușor, mulți europeni continuă să consume prea puține fructe, legume și fibre.

Sursa: Adevarul