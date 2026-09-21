Grindeanu neagă că el a spus replica despre România și explică referirea la Dominic Fritz

„Eu vă pot spune 100% că eu n-am spus. Pentru că, așa cum toată lumea știe și mă cunoaște sau a fost la întâlniri cu mine la Cotroceni, eu nu mă adresez președintelui României nici în întâlniri, să spunem, private. Nu mă adresez la persoana a doua singular”, a declarat luni seară Sorin Grindeanu, președintele PSD, potrivit Mediafax.

Afirmația a venit după ce Nicușor Dan a relatat că un lider de partid îi spusese într-o discuție privată că România este problema șefului statului, iar partidul este problema interlocutorului. Grindeanu a exclus categoric că ar fi fost autorul replicii.

Întrebarea adresată ulterior președintelui PSD a vizat liderii politici care folosesc persoana a doua singular în conversațiile cu Nicușor Dan. Răspunsul lui Grindeanu despre Dominic Fritz s-a referit la această formă de adresare, nu la identitatea celui care a făcut afirmația relatată de șeful statului.

Nicușor Dan a invocat discuția după consultările de la Palatul Cotroceni

Episodul a fost relatat joi, după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Nicușor Dan a redat astfel afirmația făcută în privat: „Aia cu România este problema ta, aia cu partidul este problema mea”.

A invocat conversația în timp ce critica atitudinea partidelor participante la discuții. El a susținut că, în negocierile pentru ieșirea din criza politică, a remarcat o preocupare mai mare pentru calculele electorale decât pentru identificarea unei soluții de guvernare.

Declarația a fost făcută în momentul în care a anunțat desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Consultările cu formațiunile politice au precedat această decizie.

Referirea la Dominic Fritz a vizat exclusiv modul de adresare

Întrebat care dintre liderii politici îi vorbește informal lui Nicușor Dan, Sorin Grindeanu l-a indicat pe Dominic Fritz, liderul USR și primarul în funcție al Timișoarei.

Grindeanu a precizat că observația sa se bazează pe întâlnirile din coaliție la care au participat cei doi. În acele discuții, Dominic Fritz i s-ar fi adresat la persoana a doua singular.

Grindeanu a comparat acest mod de adresare cu formula folosită de ceilalți participanți la reuniunile coaliției. „În întâlnirile pe care le-am mai avut în coaliție, da. Spre deosebire de noi, ceilalți, care suntem cu «dumneavoastră».”

Referirea îi includea pe Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian, alături de liderul PSD, între politicienii care folosesc formula de politețe în dialogul cu Nicușor Dan.

Imediat după indicarea liderului USR drept singurul politician pe care l-a auzit vorbindu-i informal, Grindeanu a separat explicit această observație de replica relatată joi.