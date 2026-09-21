Volkswagen iese din Euro Stoxx 50 după peste 15 ani. Acțiunile au pierdut peste 75% față de 2021

Volkswagen a fost eliminată din Euro Stoxx 50 pentru prima dată după mai bine de 15 ani, după ce scăderea capitalizării bursiere a coborât compania sub pragul necesar menținerii în indice, potrivit Gadget.ro.

Euro Stoxx 50 este indicele de referință pentru cele mai mari companii europene listate la bursă. Ieșirea producătorului auto are o consecință directă pe piață: fondurile tranzacționate la bursă care urmăresc automat componența indicelui vor trebui să își vândă participațiile deținute la Volkswagen.

Aceste vânzări ar putea pune presiune suplimentară pe acțiunile Volkswagen. Titlurile au pierdut deja peste 75% față de nivelurile atinse în 2021 și se apropie de un minim al ultimilor 16 ani.

Regulile indicelui au decis eliminarea Volkswagen

Eliminarea Volkswagen rezultă din mecanismul tehnic folosit pentru stabilirea componenței Euro Stoxx 50. Indicele este ponderat în funcție de valoarea de piață a acțiunilor aflate în circulație liberă, denumită free-float, adică titlurile care pot fi tranzacționate de investitori.

Capitalizarea bursieră în scădere nu a mai atins pragul cerut pentru păstrarea companiei în indice. Decizia reflectă astfel criteriul de valoare de piață aplicat acțiunilor disponibile la tranzacționare, nu o apreciere subiectivă asupra producătorului auto.

Volkswagen nu este singura companie scoasă la această revizuire. Grupul olandez Wolters Kluwer a părăsit, de asemenea, indicele, iar locurile celor două companii au fost preluate de Nokia și Engie.

Valoarea de piață a coborât la aproximativ 38 de miliarde de euro

Capitalizarea actuală a Volkswagen este de aproximativ 38 de miliarde de euro. Nivelul explică pierderea locului într-un indice construit în funcție de valoarea bursieră a acțiunilor aflate efectiv în circulație liberă.

Contrastul față de maximul istoric este pronunțat. La 28 octombrie 2008, Volkswagen a devenit pentru foarte scurt timp cea mai valoroasă companie din lume, după ce valoarea sa de piață a depășit 370 de miliarde de dolari.