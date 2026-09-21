Paramount evită taxa de întârziere de la 1 octombrie și avansează cu fuziunea Warner Bros. Discovery

Înțelegerea elimină principalul obstacol juridic din calea uneia dintre cele mai mari fuziuni din istoria Statelor Unite, în schimbul unor obligații privind producția cinematografică, independența editorială și protecția unor locuri de muncă.

Informațiile au fost relatate de CNN. Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, care a condus coaliția statelor contestatare, a anunțat acordul în cadrul unei conferințe de presă organizate la Los Angeles. CEO-ul Warner Bros. Discovery, David Zaslav, le-a transmis angajaților că fuziunea ar urma să fie finalizată cel târziu la începutul lunii octombrie.

Compania a stins astfel procesul antitrust deschis de 12 state, acțiune care urmărea oprirea fuziunii de 11 miliarde de dolari. În dosar au intrat procurori generali de stat care au cerut blocarea achiziției Warner Bros. Discovery de către Paramount.

Tranzacția va reuni studiourile de film și televiziune ale Paramount, CBS și serviciul de streaming Paramount+ cu studiourile Warner Bros., HBO și CNN, alături de celelalte rețele de televiziune prin cablu ale grupului. CEO-ul Paramount, David Ellison, și tatăl său, Larry Ellison, cofondator miliardar al Oracle, își vor extinde astfel participațiile din industria media.

Odată cu fuziunea, David Ellison va câștiga controlul asupra unor francize mari, inclusiv universurile DC și Harry Potter.

Paramount acceptă 30 de lansări cinematografice în fiecare an

Prima concesie economică importantă obligă Paramount să lanseze anual 30 de filme în cinematogragre. Compania a susținut pe parcursul litigiului că fuziunea nu este anticoncurențială și că gruparea studiourilor le va ajuta să concureze într-o industrie media dominată tot mai mult de companiile de tehnologie.

David Ellison a prezentat obiectivul tranzacției drept construirea unui Hollywood mai puternic, cu mai multe povești, mai multe opțiuni pentru consumatori și o concurență mai puternică. Poziția companiei contrastează cu evaluarea preliminară a unui judecător din California, care stabilise că fuziunea ar încălca probabil legislația antitrust.

Procesul fusese programat pentru începutul lunii martie. Paramount a acceptat amânarea judecății, dar a urmărit încheierea unui acord înainte de 1 octombrie, data de la care urma să crească o taxă de tip „ticking fee”. Aceasta este o sumă suplimentară care majorează costul unei achiziții atunci când finalizarea ei întârzie. Prelungirea litigiului și creșterea taxei ar fi putut pune în pericol tranzacția.

Negocierile conduse de Rob Bonta s-au intensificat în săptămâna anterioară anunțului. Acordul permite Paramount să evite procesul și presiunea financiară care urma să apară de la 1 octombrie.

CNN și CBS News vor fi supravegheate de un consiliu editorial

Paramount trebuie să înființeze, în cel mult 180 de zile de la finalizarea fuziunii, un consiliu pentru susținerea independenței editoriale a CBS News și CNN. Organismul va monitoriza inclusiv separarea deciziilor jurnalistice de influența proprietarilor și a acționarilor.

Consiliul va avea cinci jurnaliști consacrați, activi sau pensionați. Fiecare membru trebuie să aibă cel puțin 10 ani de experiență, iar numirile vor fi făcute de consiliul de administrație al companiei. Cel mult doi membri vor putea fi afiliați aceluiași partid politic.

Noua structură va soluționa disputele referitoare la presupusa părtinire a relatărilor sau la nerespectarea standardelor de corectitudine jurnalistică asumate. Supravegherea independenței editoriale se numără printre condițiile acceptate de Paramount în schimbul renunțării statelor la acțiunea antitrust.

Concesia nu merge însă până la separarea instituțiilor de presă de grupul rezultat. Procurorul general al statului Connecticut, William Tong, a declarat luni că biroul său ceruse desprinderea completă a CNN și CBS News. Solicitarea nu a fost inclusă în acord, iar Tong s-a declarat profund nemulțumit de rezultat și de faptul că statele nu au obținut măsuri mai ample.

William Tong s-a numărat printre procurorii generali care au cerut concesii mai dure. El a spus într-un comunicat de luni că biroul său „a vrut și a cerut separarea completă a CNN și CBS News.”, dar nu a obținut acest rezultat.

Fuziunea Paramount-Warner Bros. Discovery este finanțată inclusiv cu sprijinul unor fonduri suverane din Arabia Saudită, Qatar și Abu Dhabi. Acestea vor deține indirect puțin sub 50% din participația la Paramount-WBD, compania rezultată prin combinarea celor două grupuri.

Comisia Federală de Comunicații (FCC), autoritatea americană care reglementează sectorul comunicațiilor, a aprobat solicitarea Paramount de a depăși plafonul standard de 25% aplicat deținerilor străine în sectorul audiovizual.

Finanțarea externă și relațiile familiei Ellison cu administrația Trump au alimentat opoziția față de tranzacție. Larry Ellison este un aliat vechi al președintelui, iar David Ellison a cultivat legături apropiate cu administrația Trump în timp ce a urmărit transformarea companiei sale de producție, Skydance, într-un grup media global. Paramount a organizat și o cină privată cu Donald Trump în aprilie.

Criticii au invocat atât finanțarea din Orientul Mijlociu, cât și apropierea de Trump White House, argumentând că fuziunea ar concentra prea multă putere media în mâinile unor aliați ai președintelui. În mesajul transmis după acord, compania le-a mulțumit lui Rob Bonta și celorlalți procurori generali pentru „engaging in good faith to find a path forward.”

Acordul separat protejează scenariștii timp de 5 ani

Sindicatul Writers Guild of America și-a soluționat, la rândul său, acțiunea prin care încerca să blocheze fuziunea. Paramount a acceptat să interzică disponibilizările de scenariști de la CBS News Broadcast timp de 5 ani.

Compania va plăti și 17,5 milioane de dolari către fondul de sănătate al sindicatului, precum și onorariile avocaților implicați în litigiu. Pentru angajații vizați, interdicția concedierilor este consecința imediată a înțelegerii separate cu Writers Guild of America.

Înțelegerea cu Writers Guild of America nu înseamnă că sindicatul și-a retras obiecțiile de fond față de tranzacție. Litigiul a fost închis, dar obiecțiile formulate de scenariști au rămas.

După închiderea tranzacției, următorul termen contractual va fi cel de 180 de zile în care Paramount trebuie să formeze consiliul de independență editorială pentru CBS News și CNN.