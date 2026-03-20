Statele Unite au declanșat o ofensivă militară de amploare pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport de petrol din lume. Avioane de atac la joasă altitudine și elicoptere Apache lovesc navele și dronele iraniene care au paralizat practic tranzitul, într-o escaladare dramatică a tensiunilor din regiune.

Ofensivă totală la Pentagon

Acțiunea vine după săptămâni de amenințări din partea Iranului, care a promis să atace orice navă care tranzitează culoarul maritim folosind ambarcațiuni rapide, mine, drone și rachete de croazieră. Într-o conferință de presă susținută joi la Pentagon, generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, a confirmat operațiunile de luptă active. „Avionul A-10 Warthog este acum anagajat pe flancul sudic, țintind ambarcațiuni rapide de atac în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Caine. Iar asta nu e tot.

„Elicopterele Apache s-au alăturat, si, luptei pe flancul sudic.”

Potrivit oficialilor americani, aceste forțe au distrus timp de mai multe zile ambarcațiuni iraniene rapide, acuzate de hărțuirea navelor comerciale. Elicopterele sunt folosite, în plus, pentru a intercepta dronele kamikaze, o armă tot mai des utilizată în regiune.

Peste 120 de nave iraniene, scoase din uz

Iar rezultatele încep deja să apară. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a confirmat că operațiunea a provocat pierderi semnificative forțelor iraniene. „Peste 120 de nave navale iraniene au fost avariate sau distruse”, a afirmat Hegseth. Mai mult, Statele Unite și-au intensificat loviturile asupra infrastructurii militare iraniene, inclusiv asupra depozitelor subterane de armament și a bateriilor fortificate de rachete de croazieră. Generalul Caine a confirmat chiar utilizarea unor bombe penetrante puternice împotriva acestor ținte strategice.

S-a terminat lupta? Nici pe departe.

Analiștii avertizează că, în ciuda acestor pierderi, Iranul dispune încă de capacități considerabile. Teheranul are stocuri ascunse de mine, lansatoare mobile de rachete și sute de ambarcațiuni mici ascunse în tuneluri de coastă și baze insulare.

O operațiune de durată

Liderii militari avertizează că redeschiderea completă a rutei va dura. E drept că planul Pentagonului se desfășoară în mai multe etape, dar răbdarea pare a fi cheia. „Cred că va dura săptămâni până se va ajunge la un punct în care operațiunile în strâmtoare vor fi sigure”, a spus Farzin Nadimi, expert în capacitățile militare iraniene. Acesta adaugă o notă de realism: „Chiar și așa, multe dintre activele iraniene vor supraviețui.”

Prețul petrolului explodează

Numai că miza nu este doar militară, ci și economică. Operațiunea americană a căpătat o nouă urgență joi, când prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, reflectând temerile piețelor privind o perturbare prelungită a traficului. În același timp, parlamentul de la Teheran analizează o lege care ar permite trecerea selectivă a navelor contra cost, o mișcare ce ar putea fi folosită ca instrument de presiune geopolitică.

„În practică, acest lucru creează o formă de interdependență forțată”, a comentat Danny Citrinowicz, expert în securitate națională la Atlantic Council. „Statele care doresc acces la energia din Golf s-ar putea vedea nevoite să facă concesii Iranului, fie direct, fie indirect”.

Geografia, aliatul Iranului

Și totuși, în ciuda desfășurării de forțe, provocările rămân uriașe. Washingtonul a accelerat desfășurarea Unității Expediționare Marine 11 din California, o forță de aproximativ 4.500 de marinari și pușcași marini așteptată să ajungă în Orientul Mijlociu în câteva zile. Chiar și cu această prezență sporită, experții subliniază că geografia strâmtorii (care are doar 24 de mile lățime în punctul cel mai îngust) favorizează Iranul. Lățimea redusă permite lansarea de rachete de la sute de kilometri distanță, cu șanse mari de a lovi țintele.

Michael Connell, analist specializat pe Iran, a concluzionat tranșant: „Mediul face ca această operațiune să fie extrem de dificilă”.