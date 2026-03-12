SUA lansează investigații comerciale împotriva a 16 țări, inclusiv China și UE

Administrația Trump a declanșat o nouă ofensivă comercială, lansând investigații împotriva a 16 parteneri, printre care se numără India, China și Uniunea Europeană. Măsura vine ca răspuns direct la o decizie a Curții Supreme a SUA care a anulat luna trecută o mare parte din programul de tarife al președintelui.

Reprezentantul pentru Comerț al SUA, Jamieson Greer, a anunțat că investigațiile, demarate sub Secțiunea 301 a Legii Comerțului din 1974, ar putea duce la impunerea de noi tarife. Potrivit Business-standard, pe lista țărilor vizate se află China, Uniunea Europeană, India, Japonia, Coreea de Sud, Mexic, Taiwan, Vietnam, Thailanda, Malaezia, Cambodgia, Singapore, Indonezia, Bangladesh, Elveția și Norvegia. Canada, al doilea cel mai mare partener comercial al SUA, nu a fost inclusă pe listă.

Ce a declanșat noile investigații

Aceste noi anchete urmează unei decizii din 20 februarie a Curții Supreme a SUA, care a declarat ilegale tarifele globale impuse de Trump în baza unei legi privind stările de urgență națională. Ca reacție, președintele a impus un tarif temporar de 10% pentru o perioadă de 150 de zile, folosind Secțiunea 122 a aceleiași Legi a Comerțului din 1974. Noile investigații sunt menite să înlocuiască politica tarifară reciprocă invalidată de instanță.

Procesul se va desfășura rapid. Jamieson Greer a precizat că speră să finalizeze investigațiile, inclusiv propunerile de măsuri corective, înainte ca tarifele temporare să expire în luna iulie. Perioada pentru comentarii publice este deschisă până pe 15 aprilie, iar o audiere publică este programată în jurul datei de 5 mai.

Obiectivul SUA: „Excesul de capacitate industrială”

Scopul declarat al anchetelor este de a examina excesul de capacitate industrială al partenerilor comerciali majori. Administrația Trump susține că cele 16 economii aplică politici care dezavantajează producătorii americani, aproape toate înregistrând surplusuri comerciale substanțiale în relația cu Statele Unite.

„Deci, aceste investigații se vor concentra pe economiile despre care avem dovezi că par să prezinte un exces structural de capacitate și producție în diverse sectoare manufacturiere, cum ar fi prin surplusuri comerciale persistente mai mari sau capacitate subutilizată sau nefolosită”, a declarat Greer. În cadrul procesului, Biroul Reprezentantului pentru Comerț al SUA va invita comentarii scrise de la părțile interesate și va organiza o audiere publică.

Trump nu renunță la politica tarifară

Jamieson Greer a subliniat că direcția politică a administrației rămâne neschimbată, în ciuda deciziei instanței. „Politica rămâne aceeași. Instrumentele se pot schimba în funcție de capriciile instanțelor și de alte lucruri”, a afirmat el, accentuând că obiectivul este protejarea locurilor de muncă din America. El a adăugat că noile investigații nu ar trebui să fie o surpriză pentru partenerii comerciali, fiind semnalate de mult timp de administrație.

Greer a transmis un mesaj ferm privind determinarea președintelui de a corecta dezechilibrele comerciale. „Va găsi o modalitate de a trata practicile comerciale neloiale. Va găsi o modalitate de a reduce deficitul nostru comercial. Va găsi o modalitate de a proteja producția americană. Avem o mulțime de instrumente pentru a face acest lucru”, a spus oficialul american.

O a doua anchetă vizează munca forțată

Separat de ancheta principală, Greer a anunțat că va fi lansată o altă investigație sub aceeași Secțiune 301, pentru a examina importurile legate de munca forțată. Această anchetă, care ar putea acoperi peste 60 de țări, are ca scop interzicerea importurilor în SUA a bunurilor produse prin muncă forțată. Măsura ar putea extinde restricțiile deja existente impuse produselor, precum panourile solare, provenite din regiunea Xinjiang din China, în baza Legii pentru Protecția Muncii Forțate a Uigurilor, semnată de fostul președinte Joe Biden. Washingtonul acuză autoritățile chineze că operează lagăre de muncă pentru uiguri și alte minorități musulmane în Xinjiang, acuzații negate de Beijing.