Administrația condusă de Donald Trump analizează scenarii militare complexe ce vizează preluarea controlului asupra unor insule strategice ale Iranului. Scopul este redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial. Planurile ar putea implica intervenția a 2.200 de militari din unitățile de elită ale pușcașilor marini americani.

Armada secretă a Teheranului

În fața superiorității navale americane, strategia Iranului se bazează pe o combinație de tactici asimetrice și tehnologii relativ ieftine. Teheranul a dezvoltat o „armadă secretă” formată din ambarcațiuni rapide, drone explozive și submarine de mici dimensiuni, toate concepute pentru a lansa atacuri coordonate asupra unor ținte majore, inclusiv portavioane.

Cum vine asta, mai exact? Un element central este utilizarea unor bărci rapide, înarmate cu torpile sau explozibili, care pot ataca simultan din mai multe direcții. Iar această tactică de tip „roi” are rolul de a copleși sistemele defensive ale unei nave mari. Pe lângă asta, Iranul mizează și pe drone navale și aeriene încărcate cu explozibili, dar și pe submarine miniaturale, foarte greu de detectat, ideale pentru atacuri surpriză în ape puțin adânci.

Planul american de asalt

După ce a emis un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea completă a rutei maritime, Donald Trump a intensificat presiunea militară. Au avut loc deja atacuri aeriene care au vizat poziții ale Gărzii Republicane Islamice pe mai multe insule și în zonele de coastă. Bombardiere strategice au lovit instalații de rachete, în timp ce elicoptere și aeronave de atac au desfășurat operațiuni menite să slăbească apărarea iraniană.

Surse militare indică faptul că o unitate de aproximativ 2.200 de militari, dislocată din baze din Japonia, ar putea fi implicată într-o operațiune de tip „island hopping”. Aceasta presupune capturarea succesivă a insulelor strategice, descrise drept „bastioane imposibil de scufundat”. Doctrina pune accent pe unități mobile, de dimensiuni reduse, capabile să opereze rapid. Și, odată ocupate pozițiile, forțele americane ar putea instala baze temporare dotate cu radare, rachete și drone (echipamente esențiale pentru securizarea zonei).

Insulele, portavioane naturale

Dar de ce sunt aceste insule atât de importante? V-ați gândit vreodată cum câteva petice de pământ pot bloca economia mondială?

E drept că, la prima vedere, insule precum Abu Musa, Qeshm sau Kish par nesemnificative pe hartă. Lucrurile stau însă diferit. Oficialii iranieni au descris anterior unele dintre aceste insule drept echivalentul unor „portavioane fixe”, datorită poziției lor strategice și a dotărilor militare. Qeshm, cea mai mare dintre ele, controlează practic accesul în strâmtoare, în timp ce Kharg Island reprezintă un punct critic pentru exporturile de petrol ale Iranului.

Riscuri majore și o economie globală în pericol

Numai că o eventuală intervenție terestră ar implica riscuri semnificative. Analiștii avertizează asupra posibilelor pierderi umane și a unei extinderi a conflictului în regiune.

Nu există garanții.

Preluarea acestor insule nu asigură neapărat stabilizarea situației pe termen lung. În tot acest timp, menținerea blocajului în Strâmtoarea Ormuz ar putea avea consecințe severe asupra economiei globale, afectând direct aprovizionarea cu energie a întregii planete.