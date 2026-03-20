SUA vor să deblocheze 140 milioane barili de petrol iranian pentru a calma piața

Statele Unite iau în considerare o relaxare temporară a sancțiunilor pentru nu mai puțin de 140 de milioane de barili de petrol iranian, blocați în acest moment pe mare. Anunțul a fost făcut joi de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, în contextul în care Washingtonul caută disperat soluții pentru a frâna explozia prețurilor la energie, după ce Iranul a închis strategica strâmtoare Ormuz.

O injecție masivă de țiței pe piață

Într-o intervenție la Fox Business Network, Scott Bessent a detaliat planul care ar putea aduce pe piețele globale petrolul iranian supus anterior sancțiunilor. Iar planul este destul de direct. „În zilele următoare, este posibil să ridicăm sancțiunile pentru petrolul iranian aflat pe apă. Este vorba despre aproximativ 140 de milioane de barili”, a spus Bessent.

Acesta a explicat și ce înseamnă, concret, această cantitate. „Asta înseamnă aproximativ 10 zile până la două săptămâni de aprovizionare pe care iranienii o direcționaseră și care ar fi mers integral către China”, a continuat el. o mișcare de șah pe piața energetică. „În esență, vom folosi barilii iranieni împotriva Iranului pentru a menține prețurile scăzute în următoarele 10 până la 14 zile, în timp ce continuăm această campanie.”

O strategie testată deja pe petrolul rusesc

Decizia vine după ce prețurile petrolului au sărit de pragul de 100 de dolari pe baril în ultimele două săptămâni. Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat rapid, iar Iranul a închis strâmtoarea Ormuz și a atacat mai multe petroliere, perturbând serios rutele de aprovizionare.

Numai că măsura propusă acum nu este o noutate absolută. Ea reflectă un pas similar făcut recent de Trezoreria SUA în cazul petrolului rusesc (o mișcare ce a adăugat aproximativ 130 de milioane de barili la oferta globală). O sursă familiarizată cu discuțiile a confirmat că administrația Trump analizează un mecanism similar de derogare. „O posibilă derogare ar putea accelera redirecționarea petrolului destinat inițial Chinei către piețele globale în sens mai larg, contribuind la asigurarea unei oferte suficiente și la diminuarea pârghiei Iranului asupra strâmtorii Ormuz”, a declarat sursa, sub protecția anonimatului.

Rezervele strategice, următoarea opțiune

Pe lângă această măsură, Bessent a afirmat că SUA sunt pregătite să acționeze și pe alte fronturi. Asta ar putea include o eliberare unilaterală de petrol din Rezerva Strategică de Petrol (SPR), care ar veni în completarea celor 400 de milioane de barili eliberați deja săptămâna trecută, într-o acțiune coordonată a statelor G7. Secretarul Trezoreriei a ținut însă să facă o precizare importantă. „Deci, ca să fiu clar, nu intervenim pe piețele financiare. Aprovizionăm piețele fizice”, a spus Bessent.

Trezoreria estimează că închiderea strâmtorii Ormuz a creat un deficit zilnic de aprovizionare între 10 și 14 milioane de barili.

Cifrele sunt uriașe. V-ați gândit vreodată ce înseamnă un asemenea gol pe piață?

Critici: „Este o nebunie care finanțează războiul”

E drept că, la prima vedere, planul pare logic. Și totuși, nu toată lumea este convinsă de eficiența sa, ba chiar există voci care avertizează asupra consecințelor. Criticii susțin că permiterea vânzării petrolului iranian, chiar și temporar, subminează obiectivele strategice ale SUA.

David Tannenbaum de la Blackstone Compliance Services a fost tranșant. „Ca să spunem lucrurilor pe nume, este o nebunie”, a comentat el pentru BBC. „În esență, permitem Iranului să vândă petrol, care ar putea fi folosit pentru a finanța efortul de război.”

Dar îngrijorările nu se opresc aici. Alți experți se tem de beneficiile financiare pe care le-ar obține Teheranul. „Iranul va profita probabil de aceste vânzări, obținând astfel mai mulți bani pentru a-și finanța regimul, războiul și aliații”, a apreciat Alex Zerden, fondatorul Capitol Peak Strategies. Până la urmă, el crede că efectul pe termen lung va fi negativ: „Nu cred că această măsură temporară va oferi pieței un sentiment de siguranță.”