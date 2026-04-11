Sâmbăta Mare aduce reduceri neașteptate în supermarketuri pentru cei care au lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri. Prețul cărnii de miel a scăzut dramatic, ajungând de la 53 de lei pe kilogram la doar 35 de lei în unele magazine. Și nu e singurul produs la ofertă; cozonacii și pasca se vând chiar și la jumătate de preț.

Reduceri de până la 30% la carnea de miel

Cine a amânat aprovizionarea pentru masa de Paște are, se pare, de câștigat. Iar cea mai vizibilă ieftinire este la carnea de miel, un produs esențial pentru mulți români. Dacă în zilele trecute un kilogram se vindea cu aproximativ 53 de lei, astăzi prețul a coborât simțitor. În multe supermarketuri, kilogramul de miel poate fi găsit la 40 de lei, ba chiar și la 35 de lei. o reducere de 20-30%.

Cozonacii și pasca, la jumătate de preț

Dar reducerile nu se opresc aici. Produsele tradiționale dulci, precum pasca și cozonacul, beneficiază de discounturi și mai mari. V-ați fi gândit că puteți cumpăra un cozonac cu 50% mai ieftin doar pentru că e Sâmbăta Mare?

Se pare că da.

Comercianții aplică reduceri similare, de până la 20-30%, și pentru alte produse perisabile, cum ar fi drobul sau salata de boeuf, preparate care se găsesc gata făcute la galantare.

De ce apar aceste oferte

Motivația din spatele acestor oferte este, până la urmă, una simplă și pragmatică. Magazinele încearcă să lichideze stocurile de produse specifice sărbătorilor pentru a nu rămâne cu marfa pe rafturi și a înregistra pierderi. E o strategie clasică de a evita paguba, mai ales în cazul alimentelor cu termen de valabilitate scurt (cum sunt drobul sau carnea proaspătă).

Program scurt pentru cumpărături

Numai că timpul este scurt. Cei care vor să profite de aceste prețuri mai au la dispoziție doar câteva ore, deoarece majoritatea magazinelor își închid porțile astăzi la ora 18:00. Duminică vor fi închise complet, urmând să revină la programul normal de luni.