Swiss International Air Lines se confruntă cu un excedent de personal și a lansat o ofertă neașteptată pentru a-și convinge angajații să plece. Compania aeriană oferă compensații de peste 14.000 de lire sterline însoțitorilor de zbor care aleg să părăsească voluntar compania, într-o mișcare ce vizează aproximativ 4.000 de salariați de la baza din Zurich.

Două opțiuni pe masă

Concret, angajații au de ales între două variante. Prima este încetarea voluntară a contractului de muncă, valabilă până la data de 30 aprilie. Cei care optează pentru această cale vor primi o sumă unică de aproximativ 14.249 de lire sterline, e drept că valoarea finală va fi ajustată în funcție de vechimea fiecăruia în companie.

A doua opțiune este o pauză temporară de la activitate. Numai că aceasta se adresează doar angajaților cu o vechime de cel puțin șase ani. Ei pot opta pentru o pauză de minimum un an, având garanția că își pot relua ulterior postul. Și pentru această variantă sunt prevăzute compensații financiare.

De ce s-a ajuns aici

Dar cum s-a ajuns la un excedent de personal? La prima vedere, pare o situație ciudată în industria aviatică. Lucrurile stau însă puțin diferit. Problemele au apărut pe fondul unor dificultăți tehnice la nivelul motoarelor aeronavelor, dar și din cauza unei lipse de piloți, factori care au forțat compania să reducă numărul de zboruri operate.

În anumite perioade, compania estimează un surplus de până la 300 de însoțitori de bord față de necesarul operațional.

O decizie deloc ușoară.

Fără concedieri forțate, deocamdată

Reprezentanții Swiss Air au ținut să precizeze că astfel de soluții nu reprezintă o noutate absolută. Programe precum concediile fără plată, programul redus sau perioadele de pauză pe termen scurt au mai fost disponibile și în trecut, mulți angajați apelând la ele în funcție de situațiile personale.

Iar în acest moment nu sunt planificate concedieri forțate. Totuși, acestea rămân o posibilitate reală (o măsură de ultimă instanță, cum o numesc oficialii) dacă soluțiile voluntare propuse acum nu vor avea rezultatele așteptate de managementul companiei elvețiene.