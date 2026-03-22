Instructorii ucraineni specializați în apărare antiaeriană, trimiși în Orientul Mijlociu, au rămas de-a dreptul „șocați” de modul în care armata americană gestionează amenințarea dronelor iraniene de tip „Shahed”. Aceștia au constatat cu surprindere că drone relativ ieftine sunt doborâte cu rachete extrem de costisitoare, o strategie pe care o consideră ineficientă și vulnerabilă.

O risipă de milioane

Specialiștii ucraineni, ajunși în state din regiunea Golfului, au observat o discrepanță uriașă de costuri. Drone iraniene care costă sub 50.000 de dolari sunt interceptate cu rachete Patriot PAC-3, al căror preț ajunge la aproximativ 3 milioane de dolari bucata. Și, în unele cazuri, au fost utilizate chiar și rachete navale SM-6, evaluate la circa 6 milioane de dolari.

Cum vine asta, pe bune? Potrivit unei analize, o țară din Golful Persic ar fi lansat până la opt rachete Patriot PAC-3 pentru a distruge o singură dronă „Shahed”.

Un ofițer ucrainean de apărare antiaeriană a declarat că a fost „uimit” de aceste practici. Dar nu doar risipa l-a surprins, ci și vulnerabilitatea infrastructurii critice.

Radare de un miliard, ținte ușoare

Dincolo de cifre, o altă problemă majoră remarcată de experții de la Kiev este lipsa de protecție a echipamentelor valoroase. Radare scumpe, lăsate complet descoperite, au fost lovite de drone ieftine aparținând Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Iar armata SUA ar fi putut pierde inclusiv un radar strategic de tip AN/FPS-132 (evaluat la aproximativ un miliard de dolari), precum și un alt sistem radar de circa 300 de milioane de dolari, ambele lovite de drone.

Ca și cum nu ar fi de ajuns, au apărut informații despre doborârea a trei avioane F-15 Eagle deasupra Kuweit, un incident care ridică semne de întrebare serioase asupra eficienței identificării țintelor. The New York Times a identificat cel puțin 17 lovituri asupra unor obiective militare americane din Orientul Mijlociu, soldate cu pierderi semnificative de echipamente, inclusiv componente ale sistemului THAAD.

Lecția ucraineană neînvățată

Prin comparație, Ucraina a acumulat o experiență vastă în cei patru ani de război. Forțele sale au doborât aproximativ 140.000 de ținte aeriene, dintre care 44.000 au fost drone „Shahed”. Sistemul de apărare antiaeriană ucrainean este unul complex, care combină sisteme sovietice și occidentale, război electronic, aviație de vânătoare, elicoptere și chiar drone interceptoare.

V-ați gândit vreodată de ce această experiență pare ignorată?

Un ofițer ucrainean, citat de presă, a fost tranșant: „Statele Unite și aliații lor din Golf par să fi ignorat calculele complexe pe care Ucraina le-a făcut pentru a-și îmbunătăți rata de interceptare. Nu înțeleg la ce s-au uitat în acești patru ani de război”. Printre recomandările lor se numără mobilitatea sporită a sistemelor Patriot, completarea sistemelor automatizate cu operatori umani pentru reacții mai rapide și relocarea frecventă a radarelor.

Ajutor refuzat de la Casa Albă

În acest context, președintele Volodimir Zelenski a propus Washingtonului sprijin direct pentru optimizarea apărării împotriva dronelor „Shahed”, sugerând trimiterea de instructori și transfer de know-how. Pe 17 martie, un contingent de 201 experți ucraineni ar fi ajuns deja în regiune pentru a întări protecția obiectivelor strategice din apropierea Strâmtorii Ormuz și din Golful Persic.

Numai că președintele american Donald Trump a transmis că armata SUA se va descurca pe cont propriu, refuzând ajutorul Kievului. Între timp, experții occidentali analizează și opțiuni alternative, inclusiv drone interceptoare dezvoltate de Ucraina, capabile să atingă viteze de 300-400 km/h.

Tensiunile rămân ridicate în regiune. Pe 19 martie, o dronă iraniană a lovit o rafinărie din portul Yanbu, la Marea Roșie, iar ulterior au apărut informații despre prăbușirea unui avion F-35 Lightning II, posibil doborât de un sistem antiaerian de tip „Buk”.