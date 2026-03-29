Compania națională TAROM a demarat procesul de recrutare pentru două posturi cheie din conducerea sa, oferind un pachet salarial deosebit de atractiv pentru viitorul director general. Pe lângă această funcție, este vacant și postul de director comercial, ambele fiind considerate esențiale pentru strategia pe termen lung a transportatorului aerian de stat.

Un salariu de 37.000 de lei brut

Poziția de director general la TAROM vine la pachet cu un salariu lunar brut de 37.000 de lei, ceea ce înseamnă un venit net de aproximativ 4.300 de euro pe lună. Postul a devenit vacant după ce Costin Iordache a demisionat de la conducere la finalul anului trecut, invocând motive personale. Acesta a rămas în funcție până pe 15 ianuarie 2026, iar între timp a fost numit director financiar provizoriu la Electrica.

Iar interimatul la conducerea TAROM este asigurat în prezent de Bogdan Costaș, fost director la Romaero.

Profilul candidatului ideal pentru CEO

Dar ce anume caută compania? V-ați gândit vreodată ce CV trebuie să ai pentru o astfel de poziție? Potrivit anunțului oficial, candidații trebuie să aibă studii universitare în domeniul științelor economice, juridice sau inginerești, completate de o vechime totală în muncă de cel puțin 15 ani. Experiența în management este, clar, esențială. Se cer cel puțin șapte ani în activități de conducere, fie în întreprinderi publice, fie în societăți private, din care minimum trei ani trebuie să fie într-o poziție de top, precum cea de administrator sau director.

E drept că nu-i pentru oricine.

Constituie un avantaj mare experiența anterioară în companii cu o cifră de afaceri de cel puțin 200 de milioane de euro și cu peste 500 de salariați. Ba chiar și experiența specifică în domeniul transporturilor aeriene este un plus important.

Cerințe și pentru directorul comercial

În paralel, TAROM caută și un director comercial, o altă funcție vitală pentru performanța financiară a companiei. Pentru acest post, cerințele sunt puțin diferite, dar la fel de riguroase. Candidații trebuie să dețină o diplomă universitară în științe economice, juridice, administrative sau inginerești. Pe lângă asta, se cere o vechime în muncă de cel puțin 10 ani, din care minimum 5 ani trebuie să fie într-o funcție de conducere, fie în sectorul public, fie în cel privat.

Cum se depun dosarele

Pentru cei interesați, termenul limită pentru depunerea dosarelor este 24 aprilie 2026. Numai că procedura este una duală și necesită atenție. Dosarele de candidatură trebuie depuse obligatoriu în format fizic (letric) la Registratura C.N.T.A.R. Tarom S.A., dar, în același timp, trebuie transmise și în format electronic, prin email.