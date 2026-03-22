Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou punct critic. Reprezentantul Iranului la agenția maritimă a ONU a declarat duminică că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă tuturor navelor, dar a impus o condiție strictă. Accesul este permis tuturor, cu excepția celor legate de „dușmanii Iranului”.

Ultimatumul lui Trump

Anunțul Teheranului nu vine din senin. E drept că el urmează unui avertisment extrem de dur lansat de Donald Trump. Fostul președinte american a amenințat că va ataca centralele electrice iraniene dacă această cale navigabilă vitală nu va fi „complet deschisă” în termen de 48 de ore. Și, până la urmă, amenințările cu atacuri iraniene în contextul războiului dintre SUA-Israel și Iran au avut un efect concret. Majoritatea navelor au evitat deja să mai treacă prin strâmtoarea îngustă, generând temeri serioase.

Răspunsul diplomatic al Iranului

Ali Mousavi, reprezentantul iranian, a încercat să ofere o perspectivă diplomatică, deși una fermă. El a subliniat că Teheranul este gata să coopereze cu Organizația Maritimă Internațională pentru a spori siguranța în Golf. Dar a pus și condiții clare. Navele care nu au legături cu „dușmanii Iranului” pot traversa zona doar dacă își coordonează măsurile de securitate cu Teheranul.

„Diplomația rămâne prioritatea Iranului. totusi, încetarea completă a agresiunii, precum și încrederea reciprocă sunt mai importante”, a declarat Mousavi.

Dar ce înseamnă, mai exact, „dușmanii Iranului”? Rămâne o întrebare deschisă, care lasă loc de interpretări periculoase.

O cincime din petrolul lumii, în pericol

Dincolo de declarațiile politice, cifrele arată gravitatea situației. Prin Strâmtoarea Ormuz (o rută esențială pentru comerțul energetic) trece aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate.

Orice blocaj, fie el și parțial, amenință cu un șoc energetic global.

Impactul asupra prețurilor la pompă și asupra economiilor globale ar putea fi devastator, iar piețele sunt deja cu ochii pe fiecare mișcare din regiune.

Acuzații directe către SUA și Israel

În final, oficialul iranian a arătat clar cine este considerat vinovat pentru situația actuală. Fără ocolișuri, Ali Mousavi a spus că atacurile israeliene și americane împotriva Iranului se află la „baza situației actuale din Strâmtoarea Ormuz”. Iar prin această declarație, Teheranul mută presiunea înapoi în tabăra adversă, lăsând viitorul navigației globale într-o incertitudine profundă.