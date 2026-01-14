Elon Musk a dat o lovitură de teatru: Tesla nu va mai vinde pachetul Full Self-Driving (FSD) ca o opțiune separată, ci va trece exclusiv la un sistem de abonament lunar. Anunțul, făcut chiar de CEO-ul Tesla, vine într-un moment delicat, în care vânzările companiei nu mai au același avânt, iar strategia robotaxi pare să se împotmolească. Conform celor de la The Verge, schimbarea intră în vigoare chiar de Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie.

Schimbare radicală de strategie

Practic, Tesla renunță la modelul prin care clienții puteau achiziționa FSD o singură dată, plătind o sumă fixă. Musk a promovat intens FSD, un sistem Level 2 de asistență a șoferului, susținând că va duce la vehicule complet autonome și că va fi, astfel, un „appreciating asset”. La un moment dat, FSD costa 15.000 de dolari ca opțiune unică. Ulterior, prețul a scăzut la 8.000 de dolari sau la un abonament de 99 de dolari pe lună. De ce a luat această decizie? Ei bine, Musk nu a oferit nicio explicație, dar mișcarea vine cu aproximativ două săptămâni înainte ca Tesla să anunțe rezultatele financiare pentru trimestrul al patrulea și pentru întregul an 2025.

Scad vânzările, crește presiunea

Raportul privind livrările din trimestrul al patrulea a scos la iveală o scădere a vânzărilor cu 15,6% față de anul precedent. Și asta nu e tot. Creșterea numărului de abonați FSD a fost o condiție-cheie a pachetului salarial aprobat recent pentru Musk: va trebui să adauge 10 milioane de abonați activi pentru a primi o compensație care ar putea valora 1 trilion de dolari. În primii ani, Musk i-a îndemnat pe clienții Tesla să cumpere pachetul FSD cât mai repede, argumentând că, pe măsură ce software-ul se va îmbunătăți, prețul va crește cu siguranță. Practic, le spunea: profitați acum! A promis că, în cele din urmă, FSD va deveni atât de bun încât proprietarii Tesla vor putea câștiga venituri pasive din vehiculele lor, ca parte a unui serviciu robotaxi complet autonom. Imaginează-ți, bani fără să ridici un deget!

Robotaxi, un vis încă departe

Musk a avut dreptate în legătură cu prețul, dar doar pentru scurt timp: costul FSD a atins un vârf în 2022, când a fost ridicat la 15.000 de dolari, dar ulterior a scăzut la 12.000 de dolari și, în cele din urmă, la 8.000 de dolari. Iar robotaxi? Ei bine, asta e încă un proiect în lucru, la care inginerii Tesla încă mai trag. Anul trecut, Musk a prezis că 50% din populația SUA va avea acces la robotaxi-urile Tesla până la sfârșitul anului 2025. Până acum, doar o mână de vehicule deținute de companie sunt disponibile în Austin și San Francisco unui număr limitat de clienți. Aceste vehicule au șoferi de siguranță pe scaunele șoferului sau ale pasagerului, cu acces la un întrerupător de urgență dacă ceva nu merge bine – o soluție de rezervă pe care robotaxi-urile Waymo nu o au. Tesla nu a precizat câți clienți sunt abonați în prezent la FSD, dar cu siguranță tin cu ochii pe cifre.

Upgrade costisitor și critici

Vehiculele Tesla mai vechi, cu computere mai puțin performante, vor trebui modernizate pentru a profita de capacitățile actuale ale FSD, un proces pe care Musk l-a recunoscut că va fi costisitor și „painful”. Tesla a fost, de asemenea, criticată pentru modul în care comercializează FSD. Departamentul de Vehicule Motorizate din California a decis recent că compania induce în eroare clienții și încalcă legea statului prin vânzarea sistemului ca „Full Self-Driving” atunci când șoferii sunt obligați să supravegheze sistemul. Ce-i drept, e oarecum înșelător să crezi că poți lăsa mașina să conducă singură, când, de fapt, trebuie să fii mereu atent. Așa că, mare grijă!