Un bărbat de 65 de ani a fost găsit mort în Timișoara, cauza decesului fiind hipotermia, conform News.ro. Incidentul a avut loc într-o locuință socială din oraș.

Vecinii au alertat autoritățile, solicitând intervenția unei ambulanțe. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat starea gravă a bărbatului și a soției sale, care suferă de o boală psihică. Cei doi au refuzat transportul la spital. Bărbatul a decedat câteva ore mai târziu, potrivit sursei citate.

Refuzul transportului la spital

Refuzul de a primi îngrijiri medicale a avut consecințe grave în acest caz. Vecinii au intervenit și au solicitat ajutor, însă decizia celor doi soți de a rămâne acasă a dus la decesul bărbatului. Autoritățile locale nu au oferit detalii despre motivele refuzului. Starea psihică a soției ar fi putut influența această decizie.

Locuința socială și condițiile de trai

Incidentul ridică întrebări despre condițiile de trai din locuințele sociale și despre monitorizarea persoanelor vulnerabile. Nu se cunosc detalii despre starea locuinței celor doi soți. Autoritățile trebuie să asigure un minim de confort și siguranță pentru beneficiarii acestor locuințe.

O coordonare mai bună între serviciile sociale și medicale este necesară pentru a identifica și ajuta persoanele cu probleme de sănătate psihică, mai ales pe timp de iarnă.

Hipotermia, un pericol în sezonul rece

Hipotermia este o scădere accentuată a temperaturii corpului, cauzată de expunerea prelungită la frig. Simptomele includ tremurături, confuzie, dificultăți de vorbire și pierderea coordonării. În cazuri grave, hipotermia poate duce la pierderea cunoștinței și la deces.

Vârstnicii, copiii mici și persoanele cu afecțiuni medicale sunt mai vulnerabile la hipotermie. Măsuri de precauție trebuie luate în timpul sezonului rece, cum ar fi îmbrăcăminte adecvată, consum de băuturi calde și evitarea expunerii la frig.

Reacții și măsuri posibile

Autoritățile locale ar trebui să investigheze circumstanțele decesului și să ia măsuri pentru a preveni astfel de tragedii. O evaluare a stării locuințelor sociale și a nevoilor locatarilor este necesară, precum și îmbunătățirea serviciilor de asistență socială și medicală.

Vecinii și membrii comunității trebuie să fie atenți la persoanele vulnerabile și să solicite ajutor dacă observă semne de dificultate sau pericol. O intervenție poate salva o viață.

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