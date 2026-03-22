Un copil în vârstă de doar cinci ani a murit duminică, după ce a căzut de la etajul nouă al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei. Tragedia a mobilizat imediat autoritățile, însă, din păcate, viața micuțului nu a mai putut fi salvată.

Alertă prin 112

Totul s-a întâmplat duminică, 22 martie. Un apel la numărul de urgență 112 a anunțat că un copil a căzut de la etaj la o adresă din Sectorul 1. Imediat, la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție.

Ajunși la imobil, agenții au constatat că un băiat de 5 ani era căzut de la etajul al nouălea al clădirii în care locuia. Dar cum a fost posibilă o asemenea tragedie? Asta este întrebarea la care anchetatorii trebuie să răspundă acum.

Eforturi zadarnice ale medicilor

La adresă a ajuns de urgență și un echipaj medical. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare și i-au acordat copilului primele îngrijiri medicale.

Numai că, în pofida tuturor eforturilor depuse, pentru băiat nu s-a mai putut face nimic.

Decesul a fost declarat la fața locului.

Ancheta, preluată de Serviciul Omoruri

Trupul neînsuflețit al copilului va fi transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde se va efectua necropsia (o procedură standard în astfel de cazuri) pentru a stabili cu exactitate cauza morții. Până la urmă, detaliile medicale sunt esențiale în dosar.

Și pentru că vorbim de o moarte suspectă, cercetările au fost deja preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Anchetatorii de la Serviciul Omoruri vor lucra împreună cu polițiștii pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest eveniment tragic.