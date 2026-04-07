„O civilizaţie întreagă va muri în această noapte”. Este amenințarea fără precedent a lui Donald Trump la adresa Teheranului. Republica islamică are termen până la ora 03:00, ora României, să semneze un acord de pace și să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz, altfel Statele Unite vor lansa un atac devastator.

Planul perfect pentru o noapte

După un ultimatum care a durat 11 zile, Donald Trump a anunțat în fața presei că planul pentru distrugerea Iranului este gata. Ordinul de atac va fi dat la ora 20:00, ora locală. Iar operațiunea, susține președintele american, nu va dura mai mult de patru ore. țintele principale sunt infrastructura critică.

„Întreaga ţară (Iran – n.r.) ar putea fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi foarte bine mâine (astăzi -n.r.). După asta, nu vor mai avea poduri. Nu vor mai avea centrale electrice. Epoca de piatră!”, a declarat președintele Donald Trump.

Sprijin popular sau scuturi umane?

Dar președintele american dă asigurări că planul este aprobat chiar de populația Iranului. Trump susține că a primit mesaje de încurajare din interiorul țării. „Am interceptat o mulţime de mesaje: ‘Vă rugăm, continuaţi bombardamentele!’ Iar bombele cad lângă casele lor. Vor libertate!”, a continuat președintele SUA.

Numai ca la fața locului, lucrurile stau putin diferit. La cererea oficialilor, sute de iranieni s-au adunat în faţa centralelor electrice pentru a le proteja, formând scuturi umane. V-ați gândit vreodată la o asemenea mobilizare? Liderul Consiliului Suprem al Tineretului, Alireza Rahimi, a lansat un apel ferm: „Adunați-vă pentru a spune lumii că atacarea infrastructurii publice este o crimă de război!”.

Mize economice si reactii regionale

Aviaţia americană a lovit deja adăposturile şi apărarea Iranului de pe insula Kharg, pe unde trec 90% dintre exporturile de petrol ale ţării. Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a subliniat miza economică a conflictului. „Sper că vor oferi răspunsul corect, pentru că ceea ce ne dorim cu adevărat este o lume în care petrolul și gazele circulă liber, în care oamenii își pot permite să își încălzească și să își răcească locuințele, în care oamenii își pot permite să se deplaseze la serviciu”, a declarat acesta.

Pana la urma, atacul american pare inevitabil, mai ales că Teheranul a oprit toate negocierile după ce Casa Albă a respins un plan de pace în 10 puncte. Țările din Golf privesc cu maximă îngrijorare. „Continuarea acestui război în acest fel va însemna doar costuri suplimentare pentru locuitorii din regiune, pentru economia internaţională. Există doar perdanți. Iar lista perdanților este tot mai mare pe zi ce trece”, a avertizat Majed al-Ansari, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar.

Există doar perdanți.

Ruptura cu Europa si planuri de viitor

Iar îngrijorarea nu se oprește în Golf. Șefa publicației The Economist a confirmat că liderii europeni iau în serios amenințarea că Statele Unite vor părăsi NATO. Trump a explicat și motivul acestei rupturi (aparent neașteptat pentru mulți) printr-o dispută legată de Groenlanda. „Totul a început, dacă vreţi să ştiţi adevărul, cu Groenlanda. Noi vrem Groenlanda. Ei nu vor să ne-o dea. Şi le-am spus ‘La revedere’”, a declarat președintele american.

Dincolo de conflictul cu Iranul, Trump spune că viitorul său politic este asigurat, având chiar și un plan de rezervă în America de Sud. „Am cifre mai bune decât a obţinut vreodată cineva în Venezuela. Deci, după ce termin cu asta, pot merge în Venezuela, o să învăţ repede limba spaniolă, nu va dura mult, mă pricep la limbi străine. Merg în Venezuela şi candidez la preşedinţie”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă.

În Europa, percepția este cu totul alta. Un sondaj arată că 81% dintre spanioli îl consideră pe preşedintele american cea mai mare ameninţare la adresa păcii mondiale, depăşindu-l chiar şi pe Vladimir Putin.