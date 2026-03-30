Președintele american Donald Trump a făcut duminică seară o serie de anunțuri surprinzătoare, susținând că a obținut deja „o schimbare de regim în Iran” și a negociat cu noii lideri de la Teheran trecerea a 20 de petroliere prin strategica strâmtoare Ormuz. Declarațiile vin într-un moment de maximă tensiune, cu mii de soldați americani proaspăt desfășurați în regiune.

Un acord iminent?

În ciuda desfășurării militare masive din jurul Iranului, Trump continuă să agite posibilitatea unui acord de pace. „Cred că vom ajunge la un acord cu ei, sunt aproape sigur de asta”, a declarat el în timpul unui briefing de presă la bordul Air Force One. Iar anunțurile vin în contextul în care în Statele Unite cresc îngrijorările cu privire la un posibil blocaj american în Orientul Mijlociu. Prețul petrolului și-a reluat creșterea, iar Wall Street a suferit o scădere accentuată săptămâna trecută, obiectivele războiului lansat de miliardarul republican fiind încă neclare.

Trei regimuri, unul după altul

Liderul de la Casa Albă a încercat să liniștească opinia publică, afirmând că a obținut deja o modificare a puterii de la Teheran. Cum vine asta, mai exact? Ei bine, Trump susține că atacurile aeriene care i-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei și pe alți oficiali de rang înalt au dus la o primă schimbare. „Am avut o schimbare de regim, o putem vedea deja, pentru că primul regim a fost decimat, distrus, toţi sunt morţi”, a subliniat președintele american. Dar nu se oprește aici. „Următorul regim”, care ar fi trebuit condus de fiul lui Khamenei, Mojtaba, „este şi el în mare parte mort”, a insistat el.

Desemnat drept succesor, Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut de când trebuia să preia conducerea țării, autoritățile iraniene publicând doar mesaje scrise în numele său. „Nimeni nu a mai auzit de el. Poate că este în viaţă, dar clar că se află într-o situaţie foarte, foarte gravă”, a comentat Trump. Până la urmă, această situație a dus la ceea ce președintele SUA numește al treilea regim. „Avem de-a face cu oameni diferiţi faţă de cei cu care a avut de-a face oricine până acum”, a rezumat el. „Este un grup de persoane complet diferit, aşa că aş considera asta o schimbare de regim.”

20 de petroliere trec prin Ormuz

Poate cea mai concretă informație este legată de deblocarea parțială a strâmtorii Ormuz (o cale navigabilă crucială prin care trece de obicei 20% din petrolul mondial), paralizată de la începutul conflictului.

O mișcare surprinzătoare.

Și totul, spune el, din respect. Liderul de la Casa Albă a anunțat că noii oficiali iranieni au fost de acord cu o relaxare a blocadei. „Ne-au dat, din respect, cred, 20 de petroliere – petroliere foarte mari – care vor trece prin strâmtoarea Ormuz, iar acest lucru începe mâine (luni) dimineaţă, pentru următoarele câteva zile”, a asigurat Donald Trump.