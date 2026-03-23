Președintele american Donald Trump a ridicat luni, 23 martie, miza în conflictul cu Iranul, transmițând un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea completă a Strâmtoarei Ormuz. Liderul de la Casa Albă a invocat doctrina „pace prin forță” și a amenințat cu acțiuni militare directe, într-o escaladare semnificativă a discursului diplomatic.

Ultimatum de 48 de ore

Liderul american a condiționat evitarea unor atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene de reluarea imediată a traficului în acest coridor strategic. Mesajul este, pe bune, o amenințare directă și fără echivoc. „Dacă Iranul nu redeschide complet, fără amenințări, Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore, Statele Unite vor lovi și distruge centralele lor electrice, începând cu cele mai mari”, ar fi afirmat Trump, conform mesajelor publicate. Tensiunile din regiune afectau deja serios fluxurile comerciale maritime încă de la începutul lunii martie.

Doctrina Reagan, reactivată

Totul a pornit de la o postare scurtă pe platforma sa, Truth Social. „Pace prin forță, ca să mă exprim cu moderație!!!”, a scris Trump. Această referință directă la doctrina fostului președinte Ronald Reagan, faimoasă în perioada Războiului Rece, semnalează o înăsprire considerabilă a tonului diplomatic american. Dar ce înseamnă asta, concret, pentru una dintre cele mai importante rute maritime globale?

Miza economică a strâmtorii

Restricționarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz a generat deja îngrijorări la nivel global.

Și nu fără motiv.

Prin acest coridor strategic (un punct necesar pentru comerțul mondial) tranzitează aproximativ o cincime din totalul exporturilor de petrol la nivel mondial. Orice blocaj aici lovește direct în prețurile la pompă și în stabilitatea economică a multor state.

Reacția internațională și criticile la adresa NATO

Iar în acest context tensionat, președintele american a criticat implicarea limitată a NATO, acuzând alianța că nu a arătat suficientă disponibilitate pentru a sprijini eforturile de redeschidere a rutelor maritime. E drept că NATO nu a reacționat oficial la aceste declarații.

Numai că, în paralel, peste 20 de țări au semnat o declarație comună prin care își exprimă disponibilitatea de a contribui la asigurarea tranzitului sigur. Printre semnatari se numără puteri precum Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Japonia, Canada, dar și România și Emiratele Arabe Unite, toate subliniind necesitatea cooperării internaționale pentru menținerea stabilității.