Donald Trump a lansat un atac verbal de o virulență rar întâlnită la adresa prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Prezent la un forum de investiții susținut de saudiți în Florida, fostul președinte american a declarat că liderul saudit practic „mă pupa în fund” în contextul colaborării împotriva Iranului.

O țară moartă, acum cea mai fierbinte din lume

Discursul lui Trump a pornit de la o laudă pe care prințul moștenitor i-ar fi adus-o Americii sub conducerea sa. Potrivit lui Trump, liderul de la Riad ar fi fost uimit de revenirea economică a Statelor Unite. „A spus, știți, este uimitor… acum un an, erați o țară moartă. Acum, sunteți literalmente cea mai fierbinte țară din lume”, a afirmat Trump, citându-l pe prințul saudit.

„Nu credea că mă va pupa în fund”

Imediat după, liderul republican a sugerat că Mohammed bin Salman l-a subestimat complet la începutul mandatului său. Aici, limbajul a devenit de-a dreptul vulgar. „Nu credea că se va întâmpla asta… nu credea că mă va pupa în fund („kiss my ass” n.r.)… credea că voi fi doar un alt președinte american care va fi un ratat… dar acum trebuie să fie drăguț cu mine”, a spus el.

O declarație de-a dreptul șocantă.

Dar stai puțin, cum se împacă asta cu relația strategică dintre cele două țări? Se pare că pentru Trump, nu prea contează. El a continuat pe un ton triumfalist, sugerând că prințul moștenitor a fost forțat de împrejurări să îi arate respect.

Schimbare de ton la 180 de grade

Apoi, într-o manieră caracteristică, Trump și-a schimbat rapid tonul. După ce practic l-a umilit, l-a lăudat pe prințul saudit, numindu-l un „om fantastic” și un „războinic”. Ba chiar a adăugat că regatul (un aliat cheie al SUA în regiune) „poate fi foarte mândru” de conducerea sa. O contradicție evidentă, menită probabil să atenueze șocul afirmațiilor anterioare.

Războiul cu Iranul, contextul real

Iar toate aceste comentarii vin într-un context geopolitic extrem de tensionat. Războiul dintre SUA și Iran se apropie de pragul de o lună, iar Trump a ținut să sublinieze sprijinul primit din partea statelor din Golf. El a lăudat explicit Arabia Saudită pentru rolul său în conflict. „Arabia Saudită a luptat, Qatar a luptat, Emiratele Arabe Unite au luptat, Bahrainul a luptat și Kuweitul a luptat”, a spus el, remarcând că „au fost cu noi… au fost cu noi”.