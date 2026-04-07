Tensiunile dintre Donald Trump și fostul său aliat, expertul conservator Tucker Carlson, au atins un nou apogeu. Președintele l-a numit marți pe Carlson „persoană cu IQ scăzut” și „prost”, după ce fostul prezentator Fox News a criticat o postare a liderului de la Casa Albă, considerând-o „înjositoare”.

Postarea care a aprins spiritele

Totul a pornit de la un mesaj publicat de Trump în dimineața de Paște. În postarea sa, președintele i-a numit pe liderii iranieni „ticăloși nebuni” și i-a amenințat că vor „trăi în Iad” dacă nu redeschid Strâmtoarea Ormuz. Dar ce l-a deranjat, se pare, cel mai tare pe Carlson? Trump a încheiat mesajul cu sintagma „Slavă lui Allah”, un gest pe care fostul prezentator l-a interpretat drept o batjocură la adresa Islamului. Mai mult, postarea includea amenințări directe la adresa unor centrale electrice și poduri din Iran, plus îndemnul „Deschideți strâmtoarea nenorocită”.

În podcastul său, Tucker Carlson a catalogat ieșirea președintelui drept „înjositoare din toate punctele de vedere”.

Replica acidă a lui Trump

Întrebat marți despre comentariile lui Carlson, Donald Trump nu s-a sfiit să lanseze un atac direct și personal. Replica sa a fost tăioasă.

„Tucker este o persoană cu IQ scăzut, care nu are absolut nicio idee despre ce se întâmplă. Mă sună tot timpul; nu răspund la apelurile lui. Nu am de-a face cu el. Îmi place să am de-a face cu oameni inteligenți, nu cu proști”, a răspuns Trump, conform Forbes.

Lucrurile stau, așadar, destul de clar.

Val de critici din tabăra conservatoare

Numai că Tucker Carlson nu este singurul fost susținător care se distanțează de președinte pe fondul conflictului cu Iranul. Un alt conservator vocal, Alex Jones, a mers chiar mai departe. Acesta s-a întrebat, pe bune, în cadrul podcastului său, cum ar putea fi Trump înlăturat din funcție în mod constituțional, făcând referire directă la aceeași postare despre Iran.

Iar invitatul lui Jones, avocatul Robert Barnes, a criticat amenințarea lui Trump cu un „eveniment de nivel de extincție” pentru Iran. „Dacă își va îndeplini sarcinile, întreaga lume e în pană”, a avertizat Barnes.

Lista criticilor din rândul personalităților de dreapta, cândva strâns aliniate cu Trump, continuă să crească. Pe ea se regăsesc și gazda de podcast Joe Rogan, dar și Joe Kent, fostul director al Centrului Național pentru Contraterorism, care a demisionat încă din martie tocmai din cauza dezacordurilor legate de război.