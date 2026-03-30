Un petrolier rusesc este pe punctul de a livra 730.000 de barili de țiței în Cuba, marcând prima astfel de livrare după trei luni de blocadă americană. Insula se confruntă cu o criză energetică severă, iar decizia administrației Trump de a permite acostarea navei a surprins pe toată lumea.

Petrolierul rusesc, lăsat să treacă

Nava Anatoly Kolodkin, deținută de compania de stat rusă Sovcomflot, este programată să ajungă luni seara în portul Matanzas. E drept că atât nava, cât și proprietarul său se află sub sancțiunile guvernului american încă din 2024. Petrolierul a plecat din portul rusesc Primorsk (de la Marea Baltică) pe 9 martie și, la un moment dat, a transmis în glumă că destinația sa este „Atlantis, SUA”.

Și totuși, deși Paza de Coastă americană avea în zonă două nave care ar fi putut intercepta tancul petrolier, administrația Trump nu a dat ordin ca acestea să intervină. În lipsa unor instrucțiuni clare, nava va fi lăsată să ajungă în Cuba. Decizia evită, cel puțin pentru moment, un posibil conflict direct între SUA și Rusia în apropierea coastelor Floridei.

Reacția lui Trump: „Nu am nicio problemă”

Întrebat despre situație, Donald Trump a confirmat că a permis livrarea. „Nu avem nicio problemă ca cineva să trimită un transport de petrol, pentru că au nevoie, trebuie să supraviețuiască. Am spus că dacă o țară vrea să trimită petrol în Cuba acum, nu am nicio problemă cu asta. Fie că este Rusia sau nu”, a declarat președintele american.

Dar, în același timp, a minimalizat importanța transportului pentru regimul de la Havana. „Nu va avea un impact. Cuba este terminată. Au un regim prost, o conducere foarte proastă și coruptă. Și dacă primesc sau nu un transport de petrol, nu va conta”, a adăugat Trump. Ce strategie se ascunde, de fapt, în spatele acestei aparente contradicții?

De cealaltă parte, Ambasada Rusiei în Mexic a transmis că Moscova își exprimă „solidaritatea deplină” cu Cuba și consideră „ilegale” toate restricțiile impuse împotriva acesteia.

Criza profundă din Cuba

Blocada petrolieră impusă de facto de Statele Unite din ianuarie a lovit crunt economia cubaneză. Pe bune, situația a dus la pene zilnice de curent, la o penurie severă de combustibil, la creșterea prețurilor și chiar la colapsul sistemului medical. Politica lui Trump a atras critici internaționale, inclusiv din partea ONU, care acuză SUA că provoacă o criză umanitară.

Motorina este vitală pentru Cuba. Fără ea, transportul și agricultura sunt paralizate. Ajutoarele umanitare au rămas blocate în depozite pentru că nu există motorină pentru camioane, iar tractoarele stau pe câmp. Unele centrale electrice au fost oprite din aceeași lipsă de carburant, deși țara reușește să mențină o parte din rețea funcțională (aproximativ 40%) pe baza țițeiului produs intern și a noilor panouri solare.

Un răgaz, nu o soluție

Sosirea petrolului din Rusia ar putea reduce temporar tensiunile. Dar să nu ne amăgim. „Le dă un răgaz. Dar nu este o soluție magică, problemele nu vor dispărea odată cu sosirea acestui petrolier”, a explicat analistul Jorge Pinonn.

Va dura. E nevoie de circa trei săptămâni pentru ca petrolul să fie rafinat și încă o săptămână pentru a fi distribuit în țară. Cantitatea de 730.000 de barili ar putea fi consumată în mai puțin de o lună, iar guvernul cubanez probabil va păstra o parte pentru rezerve strategice și pentru forțele de securitate.

Carlos Alzugaray, un fost diplomat cubanez, consideră că administrația Trump a greșit calculul. „Trump și Rubio se bazează pe ideea că acest guvern va cădea de la sine. Dar guvernul cubanez nu vede lucrurile așa. Este convins că poate supraviețui”, a explicat el.

În acest context tensionat, oficialii cubanezi susțin că țara este pregătită pentru orice scenariu. „Armata noastră este mereu pregătită și se pregătește pentru posibilitatea unei agresiuni militare”, a avertizat adjunctul ministrului de Externe, Carlos Fernandez de Cossio.