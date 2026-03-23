Președintele american Donald Trump a anunțat suspendarea atacurilor militare asupra Iranului pentru o perioadă de cinci zile, invocând discuții „foarte constructive și productive”. Numai ca, la Teheran, lucrurile stau puțin diferit, presa locală negând vehement existența oricăror negocieri, directe sau indirecte.

Anunțul surpriză de la Washington

Într-o declarație neașteptată, liderul de la Casa Albă a transmis un mesaj optimist privind o posibilă soluționare a conflictelor din Orientul Mijlociu. Acesta a detaliat natura discuțiilor și a explicat decizia de a amâna acțiunile militare.

„Am plăcerea să vă informez că Statele Unite ale Americii și Iranul au purtat, în ultimele două zile, discuții foarte constructive și productive privind o soluționare completă și definitivă a conflictelor dintre noi din Orientul Mijlociu. Având în vedere tonul și caracterul acestor discuții aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii, am dat instrucțiuni Departamentului de Război să amâne toate atacurile militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile, sub rezerva succesului întâlnirilor și discuțiilor în curs. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a transmis Donald Trump pe platforma sa.

Replica Teheranului nu a întârziat

Iar răspunsul a venit rapid și tăios. Agenția de știri iraniană Fars a precizat luni, 23 martie, că nu există niciun fel de comunicări, directe sau indirecte, cu Statele Unite. Mai mult, jurnaliștii iranieni susțin că decizia lui Trump de a renunța la atacarea centralelor electrice a venit doar după ce Iranul a avertizat că va riposta, la rândul său, prin atacarea centralelor electrice din Asia de Vest.

O contradicție totală.

Voci multiple, același mesaj

Mesajul a fost întărit și de alte două agenții de presă iraniene. Tasnim, o agenție considerată apropiată de Gărzile Revoluționare Iraniene, nu doar că a confirmat lipsa negocierilor, dar a și subliniat că Strâmtoarea Ormuz nu va reveni la condițiile de dinainte de război. Dar cum vine asta, de ce ar fi renunțat Trump la atacuri? Citând un oficial iranian, Tasnim susține că decizia a fost luată sub presiunea piețelor (prețul petrolului a scăzut cu 13% după anunțul lui Trump), în timp ce Iranul își va continua politicile de apărare.

În schimb, agenția Mehr, deși recunoaște existența unor inițiative de detensionare, acuză direct Washingtonul că nu urmărește decât scăderea prețurilor la energie și, mai ales, câștigarea de timp prețios pentru viitoare planuri militare.