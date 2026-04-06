Președintele american Donald Trump a declarat că a demarat o căutare pentru un „informator” care ar fi divulgat presei informații vitale. Datele se refereau la o misiune de căutare și salvare a unui pilot doborât pe teritoriul Iranului. Iar lucrurile nu s-au oprit aici, președintele amenințând direct instituția media care a publicat informațiile.

Vânătoarea de informatori a început

Într-o conferință de presă susținută la Casa Albă, Donald Trump a fost extrem de direct. El susține că autoritățile iraniene nici măcar nu știau de existența pilotului dispărut până la apariția articolului în presă, o scurgere de informații pe care o consideră o trădare la nivel înalt. Cum vine asta, mai exact? Se pare că cineva din interior a vorbit mai mult decât trebuia.

„Căutăm cu mare atenție informatorul… [Iranul] nu știa că cineva lipsește până când acest ‘informator’ nu a oferit informațiile”, a afirmat Trump.

Amenințări directe la adresa presei

Dincolo de căutarea sursei, președintele american a lansat un avertisment fără precedent la adresa companiei media implicate, pe care însă a evitat să o numească. Amenințarea este clară: fie publicația dezvăluie identitatea informatorului, fie se va confrunta cu consecințe legale extrem de grave, inclusiv închisoarea. E drept că nu e prima dată când Trump atacă presa, dar acum a invocat securitatea națională.

Dar până unde poate merge acest conflict? Oare chiar vom vedea jurnaliști închiși pentru că și-au protejat sursele?

Declarația sa continuă pe un ton la fel de dur: „Vom merge la compania media care a publicat informațiile și le vom spune: ‘Securitate națională, renunțați la acest informator sau mergeți la închisoare’”.

Miza este securitatea națională

Prin invocarea „securității naționale”, administrația Trump își creează pârghiile legale pentru a pune presiune maximă atât pe sursă, cât și pe jurnaliști. Cazul se concentrează pe divulgarea de informații clasificate despre o operațiune militară în desfășurare (la momentul respectiv), ceea ce transformă o simplă scurgere de informații într-o posibilă infracțiune federală.

Numai că libertatea presei este un pilon al democrației americane.

care va fi instituția media vizată și cum va reacționa aceasta la ultimatumul venit direct de la Casa Albă. Cert e că situația este extrem de tensionată, iar implicațiile ar putea depăși cu mult acest caz punctual.